“Sei un confettino stupendo” Cecilia Rodriguez, ripresa di spalle delizia il web: che piccante inquadratura! – FOTO

Cecilia Rodriguez, la modella argentina ripresa di spalle ha incantato il web. Che piccante inquadratura…

Cecilia Rodriguez negli anni si è evoluta svolgendo non solo il ruolo di modella ma anche di imprenditrice. Al pari della sorella Belen con la quale insieme ha dato vita a due brand; “Me Fui” che tratta di costumi mozzafiato e “Hinnominate”. In quest’ultimo progetto collabora anche il fratello.

I fratelli hanno sempre dimostrato di essere molto affiatati, anche se in quest’ultimo post della Cecilia non pare sia propriamente così. Non c’è nessuna foto insieme a Belen anche se in realtà entrambe sono impegnate sullo stesso set per presentare la nuova collezione del brand. Cosa succede? Sono solamente mere illazioni?

Cecilia Rodriguez, ripresa di spalle delizia il web offrendo un’inquadratura che lascia a bocca aperta

Direttamente dalla Sicilia per alcuni scatti che tolgono il fiato, i fratelli Rodriguez sono impegnati per il lancio della nuova collezione. Cecilia documenta tutto tra le storie dove ci sono dei brevi video in jeep per raggiungere questi luoghi suggestivi e poi arriva sul set con la postazione del trucco e parrucco. Parallelamente, si scopre (tramite storie sui social) che anche Belen si trovi sulla stessa jeep e sugli stessi luoghi, ma insieme le sorelle non appaiono mai.

Cecilia scatta una foto col fratello ed il compagno, Ignazio Moser ma della sorella maggiore non vi è traccia. Il post di Cecilia è comunque sublime e anticipa un po’ la nuova collezione: il total pink composto da mini felpa con cappuccio e pantalone a vita alta, piace tantissimo il web. “Sei un confettino stupendo” scrive un fan. L’inquadratura favorisce la visione del fondoschiena che appare in primo piano, tutti gli occhi sono puntati lì.

Cecilia sa sempre come stupire il suo pubblico; tempo fa quando propose questo selfie allo specchio in bianco e nero ha mandato tutti in tilt. Un fantastico vedo e non vedo che non può che far ammattire i fans, da sempre incantatati dalla sua bellezza e dal fascino latino.