Celine Dion sta sempre peggio, si aggravano le sue condizioni di salute

Non sta passando un bel periodo Celine Dion, che all’età di 53 anni potrebbe essere costretta a fermarsi: la malattia non le da tregua.

Celine Dion potrebbe non star passando un bel periodo per motivi di salute. La star, infatti, era attesa a Las Vegas a partire dal 5 novembre in poi; lì si sarebbe dovuta esibire in una serie di concerti, i primi dopo tanto tempo di lockdown e limitazioni a causa della pandemia, ma ha dovuto disdire tutto a causa di una brutta malattia.

Si aggravano le condizioni di salute di Celine Dion, la sorella racconta come sta

Celine Dion è stata costretta ad annullare tutti i concerti previsti a Las Vegas dal 5 novembre in poi per motivi di salute. È stata la stessa cantante ad annunciarlo su Instagram il passato 19 ottobre: “Mi si spezza il cuore” aveva scritto. “Io e il mio team abbiamo lavorato al nuovo spettacolo durante gli ultimi otto mesi, e non essere in grado di iniziare questo novembre mi rattrista oltre ogni dire. […] Mi dispiace soprattutto per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio… Voglio superare questa cosa il più presto possibile”.

Il suo entourage ha spiegato tramite un comunicato stampa che Celine Dion, 53 anni, soffre di “spasmi muscolari gravi e persistenti” localizzati alle gambe e ai piedi. Inizialmente la sorella dell’artista aveva rassicurato il pubblico, ma oggi sembra che lo stato di salute di Celine si sia ulteriormente aggravata. Un parente della cantante ha rilasciato un’intervista alla rivista Here, raccontando che la Dion “non può più alzarsi dal letto, né muoversi e camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano”. Sembra che la situazione sia talmente problematica da costringere la star a restare ferma per mesi, se non addirittura anni.

Ieri pomeriggio, 1 novembre, dopo più di quindici giorni di silenzio Celine ha pubblicato su Instagram un video in cui la si vedere ballare felice. Nonostante lei appaia tranquilla c’è chi pensa che il video sia vecchio, e nei commenti del post i fans chiedono informazioni sul suo stato di salute.