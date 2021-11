La conduttrice Eleonora Daniele ha rivelato qualche dettaglio su una persona speciale che nessuno sapeva, è davvero emozionante

Eleonora Daniele ha da poco scritto un libro che s’intitola: “Quando ti guardo negli occhi-Storia di Luigi, mio fratello”. Chiaramente il libro è dedicato a suo fratello e parla di loro e del rapporto che ha avuto con lui nel corso degli anni. L’uscita del libro è prevista per il 9 novembre. Sarà una lettura emozionante ma anche molto toccante, quando ne parla infatti la Daniele versa qualche lacrima. Scopriamo perché e soprattutto chi è suo fratello.

LEGGI ANCHE>>>Michela Quattrociocche, il grande amore che le ha cambiato la vita – FOTO

Eleonora Daniele e la storia di un fratello speciale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Con te, tutto è magia pura”, Michelle Hunziker alza il livello della temperatura: la posa ammiccante fa sognare i fan – FOTO

La conduttrice Eleonora Daniele ha deciso di rivelare molte cosa sul fratello scomparso. Non tutti infatti sanno che la conduttrice, oltre ad avere due sorelle più grandi, aveva anche un fratello più grande di lei di sei anni. Purtroppo però era affetto da autismo. Questa malattia porta il paziente a non avere contatto con la realtà, a non parlare e a non percepire gran parte degli stimoli che lo circondano. La Daniele parla di lui come di un ragazzo con un carisma forte e con tanti desideri, seppur era difficile captarli. Afferma che nessuno sapeva cosa pensasse ed era difficile individuare persino le sue ferite e i suoi dolori, quando ne aveva. Lei ha passato più tempo di tutti insieme a lui, rivela che era la sua cocca e che da lui ha imparato molto.

Soprattutto l’arte dell’ascolto anche quando c’era solo silenzio. Non è facile per la Daniele parlarne perché è una ferita ancora aperta e molto profonda. La conduttrice ha spiegato che ai tempi della diagnosi, avvenuta nel 1970 c’era tanta ignoranza sull’argomento e poche cure o terapie per seguire questi bambini. Racconta anche di come i suoi genitori sono stati aperti e non si sono mai vergognati del figlio. Luigi aveva spesso delle crisi, ribaltare scaffali e alzava le mani su chiunque si trovasse nei paraggi. Per questo motivo ad un certo punto dovettero metterlo in un istituito e la Daniele per questo fu distrutta. Ma allo stesso tempo comprendeva che tenerlo con se sarebbe stato un atto di egoismo e che lui stava bene lì.

La Daniele oggi si sente anche in colpa di quanto è accaduto al fratello, si domanda sempre perché non è successo a lei. Luigi è morto a 44 anni senza motivo. Era stato da poco spostato in un altro istituto per via di una normativa regionale, e forse non ha avuto più la forza di combattere. Una storia straziante che ha segnato per sempre la conduttrice e che le ha lasciato un gran vuoto nell’anima e nel cuore.