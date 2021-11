La bella ex velina Elisabetta Canalis ha condiviso con tutti la sua personale dieta per rimanere sempre in forma, scopriamola

Elisabetta Canalis segue uno stile di vita sano grazie un’alimentazione equilibrata e un attività fisica costante. Per questo ha un corpo così tonico e una pelle meravigliosa. Non è facile seguire una dieta restrittiva e allenarsi duramente tutto il giorno, occorre sicuramente tempo e volontà. La Canali ha sia il tempo che la volontà, per cui è un gioco da ragazzi sfoggiare un fisico perfetto.

Scopriamo un suo menù tipo, per capire come mangia per essere così bella.

Elisabetta Canalis e la sua dieta personale

Elisabetta Canalis appare in forma più che mai, forse anche di più di quando aveva 20 anni. Ma è normale perché con l’avanzare degli anni il corpo cambia e soprattutto dopo una gravidanza, necessita di una cura diversa e più attenta. L’ex velina in questo è maniacale, si allena sempre e da poco ha scoperto la passione per la kick box. Ha rivelato che prima di iniziare questo sport non aveva mai avuto gli addominali a tartaruga. Ma oltre a questo sport, l’ex velina di “Striscia la Notizia”, pratica yoga e jogging. Inoltre si allena anche 4 volte a settimana con diversi circuiti di work out.

Oltre al duro allenamento, che fa la maggior parte del lavoro sul fisico c’è anche una sana alimentazione. Nonostante la Canalis non rinunci ai suoi cibi preferiti, cerca di seguire una linea sana sull’alimentazione. Ad esempio ha deciso di eliminare il glutine nella sua dieta, pur non essendo intollerante. La sua è una dieta gluten free. Predilige quindi frutta e verdura in formato di frullati. Mangia spesso poi il riso thai condito semplicemente con olio extravergine o di cocco. Come proteine assume soprattutto pesce e carne bianca. Una cosa a cui però non può rinunciare è il cioccolato fondente. Almeno qualche pezzetto in settimana se lo concede. Vediamo allora un esempio di menù seguito dalla Canalis.

Per colazione, yogurt bianco light con frutto e caffè. Pranzo, risotto con frutti di mare, 150 grammi di pesce alla griglia e un pezzo di pane senza glutine. Cena, carne bianca cotta alla griglia con patate al forno e un filo d’olio d’oliva. Questa dieta elimina la massa grassa e invece favorisce e rinforza i muscoli.