A “L’Eredità”, Flavio Insinna non ha trattenuto la commozione di fronte al racconto di un concorrente: il conduttore si è lasciato andare ad un momento di profonda emozione

I concorrenti che si avvicendano all’interno dello studio de “L’Eredità” fanno sempre colpo su Flavio Insinna, che rimane spesso e volentieri affascinato dai loro percorsi di vita e dai loro racconti. Il conduttore, con la sua consueta verve, non manca di smorzare i toni e di alleggerire l’atmosfera quando la gara si fa maggiormente tesa.

Anche Insinna, tuttavia, non può evitare di commuoversi quando in puntata se ne presenta l’occasione. È quello che è avvenuto proprio all’inizio dell’appuntamento di questa sera, pochi istanti dopo la presentazione del concorrente Claudio. Flavio, immedesimatosi nel suo racconto, ha lasciato trapelare il suo rimpianto più grande.

“L’Eredità”, Flavio Insinna in lacrime davanti al concorrente: svelato il suo rimpianto più grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giada Palazzoli (@verdegiada90)

Quest’oggi, a “L’Eredità”, il racconto del concorrente Claudio ha scosso il conduttore Flavio Insinna. Il partecipante ha infatti rivelato al presentatore di essere in attesa di un bambino, e che il suo desiderio più grande è proprio quello di essere un padre impeccabile per suo figlio. Insinna, visibilmente colpito dalle parole di Claudio, non ha potuto far altro che condividere il suo discorso.

“Uno sogna e ce la mette tutta nel fare il genitore. Se poi è fortunato, i sogni si realizzano“: queste le parole che Flavio ha tributato al concorrente, accompagnate da un forte applauso. Le telecamere non hanno mancato di inquadrare gli occhi lucidi del conduttore, che a stento ha trattenuto le lacrime.

Insinna, fidanzato da anni con Adriana Riccio, non ha avuto figli con quest’ultima. Una scelta di vita, quella dello showman, che non avrebbe mai voluto essere un padre assente per i suoi bambini. Quest’ultimi, a detta di Flavio, sarebbero stati ingiustamente condizionati dal suo stile di vita frenetico, che non combacia con la stabilità di cui necessita una famiglia.

Di fronte al siparietto verificatosi quest’oggi a “L’Eredità”, è trapelato quello che sembra essere il rimpianto più grande nella vita del conduttore. Una scena davvero commovente, che il pubblico non poteva esimersi dall’applaudire.