Roma: clamoroso ritorno dell’ex bomber

L’attaccante del Genoa, Mattia Destro, che ha rimediato un infortunio domenica in campionato, tornerà a disposizione di mister Ballardini per il match contro la Roma.

Tira un sospiro di sollievo il Genoa che, durante il match interno i campionato contro il Venezia, aveva perso per un problema fisico il proprio centravanti Mattia Destro. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per circa due settimane. Il ritorno è previsto dopo la sosta per le Nazionali, quando il Grifone dovrà affrontare la Roma.

Potrebbe tornare per affrontare la sua ex squadra Mattia Destro, uscito anzitempo domenica per un problema fisico, nel corso del match contro il Venezia.

L’attaccante del Genoa ha dovuto lasciare il campo al minuto 56 dopo aver accusato un dolore alla gamba sinistra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore, che nella prima parte di campionato ha realizzato 6 reti, hanno fatto emergere una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. A confermalo la stessa società rossoblù attraverso un comunicato che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi. È stata scongiurata, dunque, l’ipotesi di un lungo stop per Destro che dovrebbe rimanere in infermeria per circa due settimane saltando solo l’incontro di campionato in trasferta contro l’Empoli, in programma venerdì.

Il rientro è previsto dopo la sosta per le Nazionali, quando gli uomini di Ballardini ospiteranno allo stadio Marassi di Genova la Roma. Un match dal sapore speciale per l’attaccante classe 1991 che ha vestito la maglia giallorossa per tre stagioni dal 2012 al 2015 realizzando 24 reti.

Dopo la parentesi alla Lupa, Destro era passato, nel gennaio 2015, in prestito al Milan che a fine stagione lo aveva ceduto al Bologna. Durante la finestra invernale di calciomercato dello scorso anno, l’attaccante è tornato al Genoa, squadra con cui ha esordito in Serie A nel 2010.