“GF Vip” Clarissa ha un crollo emotivo nella casa. Il motivo crea polemica

Clarissa è una delle tre sorelle, concorrenti di questa edizione del GF Vip. Oggi ha avuto un crollo dopo qualcosa che è accaduto nella casa con Soleil Sorge

Soleil Sorge è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip, infatti ogni giorno nella casa ne succede una. Oggi la lite è scoppiata durante il pranzo. Gianmaria Antinolfi ha preparato del riso e Soleil Sorge si è lamentata, così come altri coinquilini, del fatto che il riso fosse scotto. La discussione è sfociata in qualcosa di davvero molto più importante: la Principessa Clarissa è scoppiata in lacrime e i suoi compagni l’hanno accerchiata per riuscire a placare la sua crisi emotiva.

GF Vip, Clarissa scoppia in lacrime: il motivo scatena una polemica

Clarissa, infatti, è scoppiata in lacrime perché ha pensato a tutte le persone che non possono mangiare e loro non hanno assolutamente niente di cui lamentarsi. Se qualcuno ha dimostrato di essere d’accordo con lei, Soleil si è sentita solo offesa e ha ritenuto esagerata la sua reazione. “Io so cosa vuol dire, ho mangiato riso e tonno per tanto tempo per non chiedere soldi ai miei genitori e quando ero all’Isola ho sofferto la fame. Questo non ha niente a che fare con quello che è successo” si è giustificata Soleil, sentendosi presa di mira. Non è la prima volta che si sente accusata attraverso temi importanti che non hanno niente a che fare con quello che dice o con le sue lamentele sui ragazzi.

Soleil ha continuato dicendo che è difficile avere una conversazione con le Principesse, perché sono molto permalose e ogni volta reagiscono in maniera esagerata alle situazioni.