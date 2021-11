“GF Vip” il concorrente si dichiara a Soleil Sorge: “Io non voglio perderti”

Continua l’amicizia speciale di Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del GF Vip: i due ragazzi si sono molto avvicinati di recente e questo ha scatenato delle polemiche

Alex Belli e Soleil Sorge hanno scatenato diverse polemiche di recente, nella casa del GF Vip. I due ragazzi si sono avvicinati sempre di più, trasformando la loro amicizia in qualcosa di incredibilmente intimo. Passano molto tempo insieme ad abbracciarsi, a coccolarsi, a scambiarsi effusioni e di recente ci sono stati anche diversi baci per gioco. Dopo un lungo periodo di silenzio, Delia Duran ha deciso di mandare una lettera a suo marito per fargli sapere che questa complicità con Soleil sta cominciando davvero ad infastidirla.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge si riavvicinano: il confronto

Soleil ha riflettuto molto su quanto accaduto in puntata e, ritrovandosi in sauna con Alex, ha deciso di parlargli e di mettere in chiaro un po’ di cose. Gli ha anche proposto un allontanamento, perché non vuole assolutamente che passi il messaggio che lei stia cercando di mettersi tra due persone sposate. Alex ancora una volta ci ha tenuto a ribadire che non cambierà atteggiamento nei suoi confronti perché prima di entrare nella casa aveva avvertito sua moglie che avrebbe instaurato amicizie importanti con chiunque, maschi e femmine e che non avrebbe fatto differenza tra i due sessi. Poi ha aggiunto: “Io tengo molto a te e non voglio perderti, il nostro legame in questo contesto mi da tanta forza“.

Dunque, nonostante l’avvertimento di Delia, Alex ha deciso che non cambierà atteggiamento nei confronti della ragazza. Questo da modo di pensare che, nella prossima puntata, potremmo vedere Delia entrare nella casa per un confronto.