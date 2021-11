Quella in tweed che ha sfilato a Dubai, indossata da Penelope Cruz, è LA giacca Chanel per eccellenza.

Chanel ha presentato la nuova collezione Cruise 2021-2022 lo scorso maggio, durante una sfilata tenutasi a Les Baux-de-Provence, nel sud della Francia.

A causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto presenziare ospiti nel corso dell’evento. Dunque, la maison francese ha scelto di riportare in passerella a Dubai questa linea, lasciando che molti volti noti assistessero allo show in prima persona, tra i quali Penelope Cruz.

L’evento di ieri sera ha mostrato la stravagante combo della direttrice creativa Virginie Viard, che ha pensato bene di fondere gli elementi tradizionali della casa di moda, come il tweed di minigonne e borse imbottite, con dettagli più punk, come calze a rete o piercing, accompagnati da look potenti in chiave grunge.

Per questa occasione, l’attrice spagnola ha selezionato un look total white che vede come protagonista una giacca in tweed di Chanel con un dettaglio che ci ha sorprese tutte…

Protagonista della sfilata Chanel a Dubai? La giacca bianca in tweed di Penelope Cruz. Ma quale dettaglio nasconde?

Esattamente come l’amico Karl Lagerfeld, Penelope Cruz è una super fan del tweed. Ed ecco perché seleziona questo tessuto per assistere ad un evento memorabile della maison parigina.

Ideale per la stagione autunnale, il tweed è protagonista questa volta di un completo a due pezzi impreziosito da paillettes coordinate. Consiste in una minigonna dritta che lascia scoperte le gambe dell’attrice e termina con un orlo multicolore che dona allegria al look ed è richiamato anche sui polsini della giacca.

Ma il pezzo forte di questo completo è quello superiore: sul davanti sembra una giacca classica, con collo a cassetta, taglio dritto e bottoni anteriori. Ma quando Penelope Cruz si è voltata per lasciar inquadrare il retro del look, ecco un’ammaliante sorpresa!

Accollata ed austera davanti, nel suo colore candido e puro, la giacca in tweed di Chanel presenta sul retro la particolarità di uno scollo a V, arricchito con un ciondolo in oro con il monogramma Chanel. Imprevedibile e meravigliosa tanto da lasciare a bocca aperta!

Questa caratteristica ci segnala il grande ritorno della schiena nuda nelle tendenze moda Autunno Inverno 2021 2022. Una scollatura, un oblò, uno squarcio: un insieme di creatività ed immaginazione che mette in evidenza la pelle con un risultato assolutamente sexy!

Penelope Cruz ha infine completato il suo outfit sorprendente con una borsa a tracolla rosa bubblegum e décolletées logomania bianche, con il tacco largo allacciato alla caviglia.

Capelli sciolti, lisci e un trucco leggero: una bellezza pura, naturale, semplice, perfettamente intonata al look total white Chanel.

A quante di voi ha lasciato senza parole?