“Sei il buongiorno più bello”. Giorgia Palmas regala attimi di dolcezza. Puro incanto al sorgere del sole – FOTO

Giorgia Palmas. L’ex velina mora si è concessa una mini gita fuori porta con una compagnia speciale. Le foto suggestive rilasciate sui social network invitano i fan a condividere la sua serenità

L’autunno è una stagione incantevole: i colori e gli odori della natura, le temperature decisamente meno asfissianti delle settimane che ci siamo lasciati alle spalle e le bellezze della nostra terra che si tingono sempre di rinnovato fascino invitano chiunque a godere di attimi indelebili.

Sarà che questo privilegio ci è stato tolto a causa della pandemia, adesso siamo tutti in grado di apprezzare le piccole cose e a non darle per scontate, come una gita fuori porta con la famiglia. Ne è un esempio la simpatica ex velina mora di “Striscia”, Giorgia Palmas. Sorridente e incantevole, ha condiviso attimi privati con i suoi fan attraverso Instagram, diffondendo tenerezza e (perché no?) qualche consiglio per il futuro.

Giorgia Palmas in riva al lago: la compagnia è la migliore

Giorgia Palmas è in vena di dare e ricevere consigli. La showgirl ha pubblicato nelle prime ore del mattino una dolce foto che la vede in compagnia della sua piccola Mia, nata il 25 settembre 2020 dalla relazione con il campione di nuoto Filippo Magnini.

É convolata a nozze con quest’ultimo lo scorso maggio, dopo aver rimandato il matrimonio diverse volte a causa delle restrizioni per il Coronavirus. L’allegra famiglia si gode una parentesi di relax in una location suggestiva, il Lago d’Orta. Giorgia Palmas è immersa in uno scenario fiabesco in cui risalta tra i colori delle foglie autunnali e un cielo particolarmente terso.

Defilatasi da un po’ di tempo dal piccolo schermo, sta portando avanti con successo una carriera da influencer sul web. I follower su Instagram sono arrivati alla straordinaria cifra di 1,8 milioni. Suggerisce di dedicarsi alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro paese ma allo stesso momento chiede consiglio per la scelta della prossima meta.

“Ma dove andremo il prossimo weekend? In questo periodo, tempo permettendo, voi dove preferireste andare?” – chiede con curiosità sulle Stories. “Sei il buongiorno più bello” – scrive un fan estasiato.

Al quadretto manca stavolta la piccola Sofia, figlia avuta nel 2008 dall’ex calciatore Davide Bombardini. Per lei è in serbo una sorpresa grandiosa. Giorgia Palmas sarà a breve testimonial di “Prezzemolo & Friends”, con show dal vivo e incontri con i personaggi più amati dai bambini nel parco divertimenti Gardaland che prolungherà la propria stagione di attività.

Agenda piena, dunque, per la showgirl sarda. Alla soglia dei 40 anni è assolutamente incantevole, immutata dai tempi in cui il pubblico italiano l’ha conosciuta mentre “sgambettava” sulla scrivania del tg satirico “Striscia la Notizia”.