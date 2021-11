La showgirl ha incantato il pubblico con il suo ultimo scatto condiviso dove mostra tutta la sua bellezza, contornata da mille bolle di sapone

Giulia Salemi sa come incantare i suoi fan, sempre pronti a sostenerla e a seguirla nella sua vita privata e professionale. Modella, influencer e volto televisivo, è apprezzata per la sua genuinità e per la trasparenza con la quale si mostra sui social media. Tra progetti lavorativi, momenti di tenerezza vissuti con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e attimi di vita quotidiana, Giulia Salemi puntualmente riesce a spiazzare i fan con scatti inediti che mettono in mostra la sua bellezza. Lo ha fatto anche questa volta.

Giulia Salemi torna bambina: incanta al parco giochi tra bolle e divertimento

Dopo aver documentato sui social un weekend all’insegna dell’amore e della famiglia, Giulia Salemi ha voluto condividere uno scatto inedito inerente proprio a una giornata per lei molto speciale. La showgirl ha infatti passato la festa di Halloween in compagnia di Pierpaolo Pretelli e del figlio Leonardo, che ha potuto conoscere la sorella minore dell’influencer.

Uniti e complici più che mai i quattro hanno trascorso alcuni giorni insieme, tra divertimento e coccole. La coppia ha portato i bambini al parco giochi, dove anche gli adulti hanno avuto modo di divertirsi.

Proprio attraverso una foto che la vede in posa dinnanzi alle attrazioni del posto, Giulia Salemi pone una domanda ai suoi followers. “Chi si è divertita di più con le bolle, io o i bimbi?“, chiede divertita mentre nell’immagine condivisa mostra tutta la sua bellezza contornata da numerose bolle di sapone.

Tra i numerosi commenti ricevuti molti i complimenti inerenti alla sua bellezza estetica, ma altrettanti hanno voluto fare riferimento alla felicità mostrata nell’ultimo periodo proprio dalla conduttrice del GF Vip Party. “È bello vederti così“, scrive un utente.

Giulia Salemi non ha fatto mistero di star vivendo un periodo d’oro, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Innamorati come non mai, l’influencer e il fidanzato Pretelli stanno per festeggiare il loro primo anniversario, stabilito sulla base del primo bacio scambiato tra i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo scorso dicembre.