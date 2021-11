La moglie di Alex Belli ricondivide il messaggio di un’amica che le dà ragione riguardo il rapporto ambiguo di suo marito con Soleil, all’interno della Casa.

Puntata difficile quella andata in onda lunedì sera per Alex Belli. L’attore di ‘‘Centovetrine’‘, prima è stato protagonista di un’accesa discussione con il coinquilino Aldo Montano e poi ha ricevuto un messaggio che lo ha messo a dura prova.

Il mittente? Si tratta di sua moglie Delia Duran, che non riesce più a sostenerlo e sbotta in una IG Stories, che Alfonso Signorini legge in diretta.

La modella venezuelana ha voluto mettere al corrente suo marito, di come lei stia vivendo male il rapporto che ha instaurato con l’influencer italo americana, Soleil Sorge.

Tuttavia, l’attore mantiene il punto e nonostante le parole della moglie siano state molto dirette e gli abbiano fatto intendere quanto sia ferita dal suo atteggiamento, Alex continua ad avere rapporti alquanto ambigui con Soleil.

Guenda Goria e le parole in favore di Delia

Proprio questa sera, Delia pubblica sul suo profilo Instagram le parole che l’amica della coppia, Guenda Goria, ha voluto dedicarle, mostrando tutta la sua solidarietà nei confronti di una donna e una moglie ferita.

La figlia di Maria Teresa Ruta, anche lei ex inquilina della Casa del ”Grande Fratello Vip”, pubblica una sua foto con Delia Duran sul profilo IG e si schiera dalla sua parte, in maniera decisa: “Credo che Alex da uomo dovrebbe mettere al primo posto la serenità di sua moglie”, e conclude, “Se Delia si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari”.

Eppure l’ex fidanzata dell’attore Mila Suarez e l’ex moglie Katarina Raniakova avevano avvisato: “Preparatevi, è un traditore seriale!”.

Dunque il bel tenebroso dagli occhi ghiaccio, cederà al fascino di Soleil?