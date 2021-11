Chiara Ferragni ha fatto viaggiare la fantasia del popolo del web mostrandosi irresistibile. La mise rovente scatena i fan tra like e complimenti.

Instagram in tilt a seguito dell’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni sulla sua seguitissima pagina Instagram. L’influencer numero uno in Italia ha lasciato senza fiato tutti con una serie di scatti roventi, mostrando il suo lato più sensuale.

Nata 34 anni fa a Cremona, l’imprenditrice digitale anno dopo anno ha raggiunto incredibili traguardi: da più di 25 milioni di follower su Instagram, alla realizzazione della sua linea di moda, al suo docu-film e non da ultimo è diventata testimonial di Louis Vuitton.

Grandi raggiungimenti che la cremonese condivide quotidianamente sui suoi social emozionando sempre i fan. Tra scatti dalla sua vita personale al fianco della sua splendida famiglia, composta dal marito Fedez nonché i figli Leone e Vittoria, a quelli dai suoi shooting, non mancano anche foto roventi in cui l’influencer mostra il suo lato più sensuale. Le ultime in particolare hanno catalizzato tutti in quanto ha sfoggiato una mise mozzafiato.

Chiara Ferragni mise bollente: la visione è da infarto

