La cantante genovese ha pubblicato uno scatto su Instgram dove mostra i suoi eccessi con una posa trasgressiva e seducente.

Arisa sa bene come far parlare di sè e come calamitare tutta l’attenzione su di lei.

Il suo corpo è stato spesso oggetto di derisione come lei stessa ha ammesso poiché non rispetta i canoni della bellezza stereotipata.

Eppure oggi è più apprezzata che mai e lei stessa si ama così tanto da non provare più alcuna vergogna, guardandosi allo specchio.

Questa è una conquista che, come sua stessa ammissione, ha faticato a raggiungere poiché per anni non si è mai accettata mentre oggi che convive con piacere nel suo corpo, tanto da volersi mostrare a tutti, senza riserve.

“Da infarto!”, Arisa manda in tilt Instagram

