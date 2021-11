L’incontro tanto atteso è finalmente avvenuto: i Maneskin, ospiti dell’evento Gucci a Los Angeles, hanno potuto abbracciare una loro grande fan

Dopo l’incredibile successo ottenuto in Italia e in Europa, era arrivato per i Maneskin il momento di volare oltreoceano e di farsi conoscere anche in America. La band italiana ha avuto infatti l’opportunità di fare il suo debutto sulla televisione americana attraverso l’ospitata al Late Show di Jimmy Fallon, uno dei programmi più famosi e seguiti. Mentre si preparano ad aprire il concerto dei leggendari Rolling Stones, i Maneskin hanno tenuto due concerti -a New York City e a Los Angeles- ottenendo il tutto esaurito. Nonostante i numerosi impegni hanno comunque avuto modo di supportare il direttore artistico di Gucci, Alessandro Michele, in occasione dell’evento tenutosi proprio a Los Angeles.

Le FOTO che hanno fatto impazzire il web: i Maneskin incontrano Miley Cyrus

Si è tenuto a Los Angeles l’evento “Gucci Love Parade“, in occasione del quale è stata proposta al pubblico la nuova collezione della casa di moda italiana. Numerosi ospiti illustri che hanno preso parte alla sfilata e all’after party. Da Dakota Johnson a Billie Eilish, da Jared Leto -protagonista anche in passerella- a Gwyneth Paltrow.

Presenti alla serata anche i Maneskin che hanno avuto finalmente l’occasione di incontrare dal vivo una loro grande fan. Si tratta della star internazionale Miley Cyrus che ha più volte dichiarato il suo amore nei confronti della band italiana.

Le foto del loro incontro, diffuse questa mattina sui social, hanno scatenato grande entusiasmo. Nelle immagini è possibile ammirare la cantante e attrice americana insieme a Damiano David, con il quale si è scambiata anche un tenero abbraccio, e insieme a Victoria De Angelis con la quale ha scattato una foto provocante. Le due artiste posano in stile “rock”, mentre Cyrus appoggia una mano sul seno della bassista.

I fan sperano che in futuro i Maneskin possano avere l’occasione di collaborare con Miley, ma per il momento si accontentano di averli potuti vedere finalmente insieme.

La band si esibirà sul palco dell’Allegiant Stadium di Las Vegas il prossimo 6 novembre, quando aprirà il concerto dei Rolling Stones. Il loro rientro in Europa è programmato per i giorni successivi, il 14 novembre saranno infatti ospiti degli MTV Europe Music Awards per il quale sono nominati in ben tre categorie.