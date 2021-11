“Matrimonio a prima vista 2021”, puntata 5: balzo in avanti per una coppia, “Si sta innamorando”

Prosegue il docu reality di Real Time e tra liti e diverbi ieri sera una coppia ha deciso di provarci sul serio nonostante tutto.

La puntata numerocinque, quella che precede la sesta della reunion delle coppie prima dell’incontro finale con gli esperti, è stata la più intensa di avvenimenti dall’inizio del percorso intrapreso.

Dalila Cantagallo e Manuel Felice sono ufficialmente esplosi come marito e moglie. Poco è servita la telefonata con il coach Favaretto che ha suggerito a lui di scrivere una lettera in cui esternava tutte le sue fragilità, simbolo per esorcizzare le difficoltà come coppia. Dalila non ce l’ha più fatta a portare avanti il matrimonio, si è assistito a quello che la stessa Nada aveva descritto come “profezia che si autoavvera“: la giovane non ha provato a scacciare i suoi demoni e alla fine ne è stata fagocitata.

Martina Manoni e Davide Graceffa invece all’apparenza felici per l’arrivo di lei a Lugo, si sono pian piano rivelati una coppia di amici più che di coniugi. Le menzogne reciproche, l’accettazione costante di lui, la presenza dell’ex per Martina, li ha visti alla fine dei 5 giorni passati insieme più estranei che mai. “Se faccio un bilancio ora Martina non la vedo al mio fianco, è sempre grigia, si altera con nulla. Sono più felice quando sono a lavoro che quando sto con lei”, ha confessato Davide alle telecamere.

Sono stati in molti però a credere che se lui avesse espresso queste perplessità forse la moglie avrebbe reagito, istigata dalle critiche, a mostrare un altro lato del suo carattere. Jessica e Sergio invece? Vediamo cos’è accaduto, molto lontano dai pronostici iniziali.

Jessica e Sergio trovano un equilibrio reciproco, si prospetta un cambio di rotta per la coppia

La puntata è iniziata con la frase di lei riferita a Sergio Capozzi: “La sua estrema dolcezza non mi fa venire voglia di andarci a letto” riferita al fatto che le sembrava che il marito stesse fingendo un eccessivo trasporto nonostante le sole tre settimane di convivenza.

Il ragazzo giramondo ha così chiamato Favaretto per avere supporto ma questi gli ha ricordato, con tanto di ramanzina, che durante le promesse di matrimonio proprio lui aveva ammesso che si “sarebbe impegnato ogni giorno per costruire un progetto comune“.

Il consiglio è stato quindi di smettere di analizzare razionalmente con la testa ogni comportamento di Jessica, intimorita dalla relazione e quindi schiva nonostante il trasporto, ma di provare ad agire senza aspettarsi nulla da lei. “Non aspettarti una reazione da parte sua, più tu ti avvicini e insisti e più lei scappa. Abbiamo tutti tempi di reazione diversi, ricordatelo“.

Sergio ne è uscito decisamente rinato e con le idee più chiare, tanto che il suo nuovo approccio verso la moglie, ora più tranquilla perchè non forzata a dimostrare un suo trasporto fisico ancora in fase embrionale (ma intenso e presente), ha dato i sui frutti.

Jessica nei giorni successivi ha fatto conoscere il marito prima all’amica Daniela che l’aveva iscritta al programma, e poi è stata dai genitori che non vedevano il genero dal giorno delle nozze. Entrambi i soggetti, l’amica e anche il padre, interrogati dal programma senza Jessica, hanno ammesso che “forse si sta innamorando“.

Per entrambi la giovane di Segrate ha cambiato il suo modo di approcciarsi all’amore, che proprio Sergio con la sua gentilezza, le sta insegnando portandola mano nella mano. La prossima puntata è prevista per martedì 9 novembre alle 21.25 sempre sul canale 31 del digitale terrestre.