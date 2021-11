Il reality tornerà sulle reti Mediaset in primavera, a differenza di quanto era inizialmente trapelato. Al timone ci sarà sempre lei, dopo il successo dell’ultima edizione

Nel corso della presentazione del palinsesto Mediaset era stato ufficializzato il ritorno de La Talpa, reality interrotto nel lontano 2008. Sebbene resti confermata la sua messa in onda nel 2022, a differenza di quanto annunciato inizialmente, il programma non sarà trasmesso in primavera. Nelle ultime ore TvBlog ha comunicato in esclusiva la decisione di Mediaset di collocare al termine del Grande Fratello Vip un altro noto reality.

LEGGI ANCHE -> “Uomini e Donne”, la confessione che ha stupito tutti: “Mi sono innamorato”

Torna L’Isola dei Famosi: quando andrà in onda e chi la condurrà

Dopo aver confermato che la sesta edizione del Grande Fratello Vip si allungherà di un paio di mesi -la finale avverrà tra febbraio e marzo- i vertici di Mediaset sono giunti a un’ulteriore decisione.

A essere trasmessa al termine del reality non sarà La Talpa, bensì L’Isola dei Famosi, giunto alla sua sedicesima edizione. Il pubblico di Canale 5 avrà modo di seguire le avventure di un cast inedito che dovrà fare i conti con l’estrema avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Belen Rodriguez lo ammette: la verità sul figlio Santiago, c’è lo zampino di Stefano De Martino

Al timone, stando alle indiscrezioni rilasciate da TvBlog, dovrebbe essere riconfermata Ilary Blasi dopo il successo della scorsa edizione. La conduttrice, alla sua prima esperienza al timone del noto reality, ha convinto il pubblico anche grazie all’apporto degli opinionisti in studio. Su tutti Tommaso Zorzi che fresco della vincita al GF Vip aveva trascinato con sé il suo pubblico.

Al momento non è dato sapere chi sarà in studio accanto alla presentatrice in veste di opinionista, così come chi prenderà il posto di Massimiliano Rosolino come inviato. La conferma della messa in onda nei primi mesi dell’anno dell’Isola porta a chiedersi quando il pubblico potrà godere del ritorno de La Talpa. Se la trasmissione slitterà all’autunno potrebbe rappresentare un significativo stop al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE -> Madame non convince, Mediaset corre ai ripari. La decisione

Tutti i dubbi saranno sciolti nei prossimi mesi quando verranno comunicati maggiori dettagli in merito a cosa accadrà in casa Mediaset.