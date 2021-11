“Con te, tutto è magia pura”, Michelle Hunziker alza il livello della temperatura: la posa ammiccante fa sognare i fan – FOTO

Michelle Hunziker aumenta i giri della temperatura con una posa incandescente e ricca di sensualità: fan in delirio incontenibile.

La splendida showgirl e conduttrice svizzera, Michelle Hunziker ha fatto il pieno di likes in merito all’ultima pubblicazione lanciata sui social network.

La notorietà della vip d’oltralpe è in fase di rilancio dopo la dipartita dal bancone comico e satirico di “Striscia La Notizia“. La rivoluzione in Mediaset ha ‘colpito’ in qualche modo anche lei, costretta a lasciare le chiavi del programma, che l’è valsa la gloria definitiva, a Vanessa Incontrada.

In attesa della chiamata giusta, la showgirl svizzera, compagna del noto imprenditore, Trussardi sta venendo fuori raccontando in pubblico retroscena pazzeschi. L’ultimo, in seguito ad un’intervista rilasciata poco meno di quarantotto ore mette in luce un precedente preoccupante legato al Covid-19.

“Nessuno lo ha mai saputo finora, ma sono stata contagiata anche io” sbotta Michelle di fronte all’incredulità di tutti. Ora però il “buio pesto” è definitivamente alle spalle e la Hunziker è pronta ad abbracciare una nuova avventura nel segno di quel sorriso che mette di buon umore

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi, il vestitino attillato esalta il suo davanzale pericoloso: fisico senza eguali – VIDEO

Michelle Hunziker anticipa la stagione natalizia con un nuovo look: stratosferica

PER VEDERE LA FOTO DI MICHELLE HUNZIKER, VAI SU SUCCESSIVO