Milly Carlucci massacrata dagli utenti del web: quello che ha fatto a “Ballando con le stelle” non è piaciuto per nulla agli spettatori

Milly Carlucci è da sempre una delle presentatrici più ammirate e lodate della televisione italiana. Una donna ed una professionista tutta d’un pezzo che difficilmente fa parlare di sé per momenti eccessivi e uscite fuori luogo.

Eppure dopo la fine della puntata di “Ballando con le stelle”, la conduttrice Rai ha ricevuto le aspre critiche del web. Agli utenti che la seguono non è piaciuto come si è comportata e quello che non ha fatto ha ferito l’animo delle persone più sensibili. Lo smacco è stato evidente.

Milly Carlucci, il gesto mancato: pioggia di critiche

Milly Carlucci è finita nel mirino del web per un gesto mancato che ha fatto davvero scalpore suscitando l’indignazione degli utenti social. Si perché una querelle può nascere anche quando non gesto che tutti si aspettano non viene fatto.

Ed è proprio questo il caso della presentatrice di “Ballando con le stelle” dalla quale tutti si aspettavano almeno un ricordo di Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump che in passato era stato ballerino per una notte nella sua trasmissione proprio con la moglie.

Rubicondi se ne è andato a soli 49 anni a causa di una malattia che nessuno conosceva. In Italia la notizia si è appresa grazie a Simona Ventura che l’aveva scelto per “L’Isola dei famosi”. Proprio la Ventura ha ricordato Rubicondi a “Citofonare su Rai 2”.

“Rossano lassù sicuramente continuerai a ballare, perché quella era la tua passione, con quel sorriso che entrava come un coltello nel cuore di chiunque. Ti voglio ben Ros, fai buon viaggio” ha detto la presentatrice. Ecco perché il fatto che Milly non abbia speso nemmeno una parola per lui è pesato molto e gli utenti del web l’hanno fatto notare con fredda lucidità e pungente schiettezza.

“Ma ricordare che Rossano era stato anche ospite, no?” la domanda ironica di un utente del web e così molti altri riferimenti al gesto mancato della Carlucci. “Tre anni fa Rossano Rubicondi è stato ballerino per una notte con Ivana Trump, ricordarlo sarebbe stato carino“ ha tuonato un altro. Questa volta Milly ha toppato ed il web non glielo perdona.