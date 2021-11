La showgirl per la puntata in onda lunedì del “Grande Fratello Vip” ha scelto di indossare un magnifico abito super vaporoso.

L’ex di “Non è la Rai” continua ad emozionare e stupire il suo pubblico a casa. Lunedì ha sorpreso tutti i coinquilini, ed i telespettatori, durante le nomination quando ha fatto il nome di Sophie Codegoni per il gesto della carta igienica sul cuscino di Gianmaria Antinolfi.

Miriam Trevisan solo per questo però è additata all’interno della Casa. Lei ha ammesso che preferisce chiudere la conoscenza con Nicola Pisu ma nonostante questo tra i due continuano a fioccare baci appassionati e coccole intense che infastidiscono molto gli altri inquilini che non capiscono più cosa lei voglia fare. Strategia o solo voglia di evadere?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “GF Vip” concorrente umiliata da Alfonso Signorini: crollo nella notte

Miriam Trevisan strega con un abito scenico: il seno le esplode nella scollatura, bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Alex Belli arrivano le gravi accuse. Il messaggio che lo mette KO – FOTO

Lunedì la bella conduttrice 48enne e mamma di Nicola, il figlio nato nel 2009 dalla relazione con l’ex Pago, ha scelto di sfoderare un’arma a doppio taglio con la scelta dell’abito.

Un vaporosissimo incrocio di tulle e cady a balze, una sorta di meringa giallo limone che lei stessa ha definito in puntata “color limoncello”. Monospalla strettissimo in vita e con la scollatura del corpetto decisamente troppo bassa per contenere tutto il suo seno strabordante e assai generoso.

Occhi solo per lei e la sua colorata nuvola di dolcezza che si è sprigionata come nelle favole e ha regalato al pubblico un momento di grande emozione. Tra i commenti i suoi fan la sostengono sempre, ben 176mila persone che stanno sempre dalla sua parte. Ecco alcuni dei messaggi a margine dell’ultimo post Instagram:

“Sempre con quella faccia schifata…boh…sei anticaaaa”, a cui poi qualcun altro ha aggiunto “Schifata perché deve assistere a dei teatrini pietosi come quelli di Alex e Soleil”. Sono arrivati però anche apprezzamenti: “Che gnocca paurosa ❤️”, “Splendi come il sole”, “Il sole nel buio☀️”