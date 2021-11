Monica Bertini ha postato uno scatto tra le sue stories di Instagram: la giornalista è in dolce compagnia e inchioda i fan con un primo piano sublime.

Da qualche mese, c’è una giornalista che è letteralmente in rampa di lancio: stiamo parlando di Monica Bertini, volto di Mediaset che sta catturando sempre più attenzioni con la sua bellezza da urlo e il suo fisico mostruoso. Dopo aver lavorato per Sportitalia e per Sky Sport, la nativa di Parma conduce con Massimo Callegari dallo scorso agosto ‘Pressing-Prima’ serata su Rete 4 e ‘Pressing” su Italia 1.

La Bertini sta ottenendo sempre più consensi anche sui social network: la 38enne è in forma smagliante e le sue fotografie stanno incendiando Instagram. Qualche minuto fa, la classe 1983 ha condiviso un’immagine spettacolare in cui è presente anche una sua amica speciale.

Monica Bertini in dolce compagnia: il primo piano inchioda i fan

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giorgia Rossi, il vestitino attillato esalta il suo davanzale pericoloso: fisico senza eguali – VIDEO

Monica ha condiviso un fantastico ricordo del 2019 tra le sue stories di Instagram. La nativa di Parma è in compagnia della sua dolce amica, Marina Presello. Anche la nativa di Udine è una giornalista di assoluto livello ed è amatissima dagli italiani per la sua bellezza incredibile.

La Bertini regala un primo piano che inchioda i fan agli schermi degli smartphone. L’emiliana indossa una maglia luccicante e i seguaci temono -si fa per dire- per i bottoni che stanno per saltare e per scoprire il décolleté. Il suo viso è meraviglioso e il trucco esalta decisamente i suoi lineamenti perfetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Più di una persona diventerà cieco” Shaila Gatta, nell’ultimo VIDEO esagera: aperture estreme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica è molto capace e parla di calcio in modo certosino. La giornalista, inoltre, sta incantando il pubblico con gli outfit che esibisce nel corso delle puntate di ‘Pressing’. Qualche giorno fa, si presentò in studio con le sue gambe completamente scoperte e con tacchi strabilianti.