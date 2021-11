Nuova fiamma per Nina Moric, scopriamo insieme chi è il suo fidanzato. A quanto pare è un chirurgo. Tutti i dettagli

Anche se in tanti speravano in un ritorno di fiamma tra Nina Moric e Fabrizio Corona dopo aver visto le ultime foto insieme, la modella croata sembra avere un altro flirt. Su Instagram è stata pubblicata una foto che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Oltre ai post con il suo ex marito e il figlio Carlos che hanno riscontrato molto successo, è piombato come un fulmine a ciel sereno uno scatto che ha già fatto il giro del web, ecco di chi stiamo parlando.

GUARDA QUI>>“Il sole nel buio”, Miriam Trevisan illumina in puntata con un abito giallo limone: punto vita stretto e seno incandescente – FOTO

Nina Moric, chi è la nuova fiamma? – FOTO

GUARDA QUI>>Alberto Matano ed il doloroso ricordo: “È successo anche a me”. Confessione che spiazza

Il nuovo amore di Nina Moric si chiama Carlo Galatà ed è un chirurgo plastico ed esperto di estetica. Lavora a Barcellona ed ha uno studio in una nota clinica a Catania. Ha trentasei anni ed il fitness è una delle sue grandi passioni. E’ amante degli animali, infatti, possiede una cagnolina di nome Cuba.

Conosce molto bene il mondo dello spettacolo tanto da aver festeggiato il suo compleanno in compagni di vip come Valeria Marini e Giovanni Ciacci.

Con Nina Moric è una conoscenza che va avanti da un po’, i due circa un mese fa erano stati visti a cena insieme in un ristornante. Poi ancora, sono stati notati a Milano. Nessuno dei due ha mai parlato di frequentazione, ma le foto e i video pubblicati dalla modella non lasciano dubbi.

Che fine ha fatto Fabrizio Corona con il quale qualche tempo fa era andata a convivere per il bene del loro figlio, ormai adolescente? Sono in tanti a chiedersi cosa ci sia sotto, per il momento però non ci sono altri dettagli al riguardo. Anche il re dei paparazzi non ha mai confermato o smentito un ritorno di fiamma.