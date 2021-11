Vi ricordate il film di Leonardo Pieraccioni, “Una moglie bellissima”? I protagonisti erano l’ex moglie e Gabriel Garko. Vediamo dove è stato girato

Il film “Una moglie bellissima”, è l’ottavo capolavoro del regista Leonardo Pieraccioni. Ma questo film oltre che ad essere stato un successo, ha segnato la vita del regista. Il motivo? Perché ha incontrato sul set Laura Torrisi, sua ex moglie e mamma di sua figlia Martina. Nel 2014 hanno deciso di separarsi ma è rimasto molto affetto e stima tra i due. La location dove è stato girato il film ha attirato l’attenzione di tutti per la bellezza dei paesaggi, scopriamo allora dove si trovavano.

Dove è stato girato “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni

Il film di Pieraccioni, con protagonista Laura Torrisi è stato girato ad Anghiari che si trova in provincia di Arezzo. Il mercato in cui lavoravano i personaggi interpretati da Pieraccioni e la Torrisi, si trova in Piazza Baldaccio. Alcune scene sono state poi girate nel teatro di Anghiari. D’altronde essendo Pieraccioni toscano doc, non poteva non ambientare il film nella sua terra d’origine. Tuttavia alcune delle scene sono state girate anche a Bassano Romano, a Militello in Val di Catania, a Castiglione della Pescaia, a Livorno, nell’ospedale di Città di Castello e persino a Cinecittà.

In questo film il cast era composto da Leonardo Pieraccioni , Laura Torrisi, Gabriel Garko, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. Questi ultimi sono spesso protagonisti nei film del regista. Nel film appare per un breve momento anche Carlo Conti e il compositore di alcune delle canzoni del film, Gianluca Sibaldi che interpreta il parrocchiano. Appare anche una giovanissima Chiara Francini e qualche amico storico del regista come Carlo Pistarino e Alessandro Paci.

La bellezza dei film di Pieraccioni è che sono sempre molto familiari, in parte proprio perché utilizza amici e parenti spesso. In uno dei suoi film più recenti ha utilizzato la figlia Martina per brevi scene. Inoltre le sue opere hanno sempre qualcosa da insegnare sull’amore e sulla vita. E quasi tutti i suoi film sono stati girati nella sua amata Toscana.