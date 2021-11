Pio e Amedeo, il segreto mai rivelato: per loro la sorpresa più grande

Pio e Amedeo e quel particolare sul loro passato che non avevano mai detto prima. C’entra un nome eccezionale

Pio D’Antini e Amedeo Grieco vi dicono qualcosa? Per tutti sono semplicemente Pio e Amedeo, il duo comico pugliese che da diversi anni ormai impazza in tv strappando le risate di una larghissima parte del pubblico.

Verso di loro non mancano le critiche e le polemiche, soprattutto per alcune parole e alcuni modi di affrontare determinati argomenti. Di certo potremmo dire che sono i “pupilli” di Maria De Filippi che li ospita ad “Amici” non solo al serale ma, da quest’annoo, anche nella puntata della domenica pomeriggio.

Insomma il duo comico ha sfondato in Mediaset con una lunga gavetta alle spalle ma forse nessuno, o quasi, conosce il particolare sulla loro storia. Un segreto che non avevano mai rivelato prima.

Pio e Amedeo e quell’incontro speciale

Pio e Amadeo oggi sono tra i comici più ammirati del panorama italiano. Ormai fanno parte dei “grandi nomi” del cabaret tanto da essere arrivati anche in prima serata su Canale 5 con uno spettacolo tutto loro, “Felicissima sera”.

Un successo che si sono conquistati giorno dopo giorno, da quando hanno cominciato le loro prime esperienze nelle tv locali, da Telefoggia, passando per Radionorba e Telenorba, poi l’arrivo in Rai e infine in Mediaset attraverso la quale si sono fatti conoscere al grane pubblico tramite la trasmissione “Le Iene” ed il loro personaggio Ultras dei Vip. Infine “Emigratis” ed il boom di successo.

Ma oltre tutto questo forse la maggior parte dei fan di Pio e Amedeo non sa che i due si sono diplomati e si erano anche iscritti all’università. Avevano intrapreso la facoltà di Scienze della Comunicazione ma purtroppo non hanno mai terminato gli studi. E sapete chi hanno avuto i due comici come professore?

Si tratta di un grande nome del giornalismo e della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Proprio con lui, infatti, nel corso de “L’intervista”, il duo comico ha rivelato questo particolare che non aveva mai rivelato. Un collegamento forse già scritto fin dai tempi dell’università.