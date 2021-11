L’ex naufraga Rosaria Cannavò in montagna sfoggia un davanzale pazzesco. Per lei il freddo non esiste

È stata una delle belle e sexy naufrage dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi”. Ballerina di lunga data ed un fisico che ha fatto girare la testa a tutti. Parliamo di Rosaria Cannavò che con la partecipazione al reality di Canale 5 si è fatta conoscere oltre la sua professione. L’abbiamo vista in programmi come “Sarabanda”, “I Migliori Anni”, “Paperissima” e molti altri e oggi sui social è molto seguita.

Rosaria Cannavò in montagna, sexy in alta quota: FOTO

Bellezza e sensualità non svaniscono nemmeno in alta quota. Ce lo dimostra Rosaria Cannavò, l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” che su Instagram ha mostrato alcuni scatti della sua vacanza in montagna.

Buon cibo, paesaggi mozzafiato, calore unico del fuoco e quello degli abbracci del suo fidanzato. È questo in breve quello che lei ci mostra dei suoi giorni nel Bellunese, ad alta quota. Lei punta tutto sulla tavola, la cucina ed il buon cibo e a corredo del sunto della sua vacanza scrive: “Per fortuna vivo altrove altrimenti mangerei così tutti i giorni🙈🤪…( scorri foto fino alla fine e poi dimmi se non ho ragione 😬😋)!!”.

Certo i piatti della buona e bella cucina ci sono ma per tutti i suoi follower gli occhi cadono e si fermano sulla prima foto, quella in cui Rosaria apre il cappotto, alza la testa verso il sole per godere dei suoi raggi meravigliosi e nel mentre sfodera il suo lato più caldo.

Decolleté eccezionale che si impone e si fa guardare. Sotto il cappotto la Cannavò ha solo una canotta aderentissima e la scollatura è molto evidente. Impossibile non buttare gli occhi proprio là, su quel lato A da numeri 1.

Il ciondolo della collana poi si insinua proprio tra le sue forme abbondanti ed i fan impazziscono del tutto. Uno di loro, infatti, le scrive: “La più sexy di tutte”.