E’ appena terminata un’altra puntata di “Storie italiane” che è terminata con il racconto intimo di Paola Perego, tutti i dettagli sul suo passato turbolento

Si è appena conclusa un’altra puntata di “Storie italiane”, programma mattutino condotto da Eleonora Daniele che ogni giorno informa e racconta ai telespettatori alcuni fatti di cronaca e tanto altro.

Ogni volta cambiano gli ospiti sia in studio che in collegamento, pronti a dire la loro sugli argomenti del giorno. Solitamente la prima parte è quella riferita alla cronaca nera, la seconda a temi più soft.

“Storie italiane”, Paola Perego e gli attacchi di panico

Oggi, nell’ultima parte della puntata è entrata in studio Paola Perego, una delle conduttrici più note della televisione italiana. Ha raccontato la sua storia riguardo agli attacchi di panico.

Il primo è arrivato quando aveva solo sedici anni e ne ha sofferto per altri trenta. La vittima ha voluto scrivere un libro come testimonianza, si intitola Ansia e attacchi di panico, un mostro invisibile.

“Non so perché mi è successo, le motivazioni non sono mai nell’immediato. Sono cose che risalgono a situazioni irrisolte”. Ha spiegato la conduttrice in diretta. Poi la Perego continua e lancia un appello riguardo ai farmaci che in alcuni casi restano un tabù: “C’è resistenza nei confronti degli psicofarmaci. C’è un farmaco che cura gli attacchi di panico e bisogna prenderlo senza vergognarsi”.

La conduttrice non perde occasione di dare un messaggio alle persone: “Io mi sono lasciata curare per sopravvivere. All’inizio non ho più guidato per tre anni, non ha fatto più viaggi. Non ho più fatto nulla tranne che lavorare sotto farmaci – poi ha concluso – il messaggio importante che bisogna dare alla gente è che se ne esce, ma bisogna curarsi e scavare dentro di te e capire”.

Oggi la conduttrice è riuscita ad uscirne ed è pronta a dare l’esempio a tutti coloro che soffrono ed hanno bisogno di aiuto, come è successo a lei.