Andrea Delogu ed Ema Stokholma hanno un’importante dichiarazione da condividere con il loro pubblico. L’elettrizzante asso nella manica sarà racchiuso in una sola immagine?

E’ molto più di un’amicizia ciò che lega, come nobili e sempre più affiatate anime affini, le due poliedriche e sorprendenti artiste Andrea Delogu ed Ema Stokholma. Il primo incontro tra Andrea ed Ema risale a più di un decennio fa, e da quel momento in poi le due, seppur molto gradualmente e nonostante le loro diversità caratteriali, nonché i loro esilaranti bisticci per mere questioni di routine, in coppia hanno regalato al pubblico italiano nel corso degli anni più di una perla.

A partire da autentiche e travolgenti parentesi da speaker, su “Rai Radio Due“, sino a viaggi di piacere e una lunga serie di avventure lavorative vissute una al fianco dell’altra, le conduttrici, scrittrici, entrambe ironiche e sempre pronte ad affacciarsi su nuovi orizzonti, condividono da tempo su Instagram e non senza un piacevole riscontro da parte del loro seguito, le pittoriche creazioni di Ema. A tal proposito quest’oggi: “questa ragazza ci dà delle gran soddisfazioni“. Uno dei primi pareri, espressi di seguito alla novità resa pubblica in rete soltanto pochi istanti fa dal catartico duo, ha iniziato a rivelare man mano i primi favorevoli dettagli relativi alla buona nuova.

“Ti amo più di tutto” stupisce il lieto evento di Andrea Delogu ed Ema Stokholma: la FOTO inebriante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

“La sua prima prima“. Desidera presentare in tal modo Andrea “la prima mostra di Ema Stokholma”. “Dal digitale alla tela“, avrà così inizio la prima personale pittorica dell’artista a cura di Chicoria. A partire dal 6 novembre sino 14 novembre 2021, l’esposizione è prevista per tutte le giornate, dalle 17 alle 20 presso lo Spazio Fontanella, situato nella Capitale in Via Dell’Arco della Fontanella 2. “Ci vediamo lì, praticamente sempre“, aggiungerà con palpabile entusiasmo la coraggiosa spalla della disegnatrice di suggestivi scatti rimodellati con l’utilizzo di tempera e matita.

“Io ti amo più di tutto” risponderà successivamente la protagonista tra i commenti a quest’ultima ed “inebriante” condivisione di Andrea.

“Un giorno dovrai dirci esattamente come vi siete conosciute“. Infine, è altrettanto importante ricordare a coloro che vorranno godere in serenità dell’evento, che per accedere alla mostra sarà necessario mostrare all’ingresso la propria certificazione dell’avvenuto Green Pass.