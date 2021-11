Nella serata di ieri, due persone sono morte ed una è rimasta ferita all’Uppsala Konsert & Kongress hall di Stoccolma, in Svezia, dove era in programma un concerto tributo agli Abba.

Svezia, tragedia al concerto tributo agli Abba: due morti ed un ferito

Presso la struttura, scrive la redazione della Bbc, erano arrivate circa mille persone per assistere ad un concerto tributo agli Abba, la celebre band svedese che venerdì prossimo pubblicherà il suo nuovo album. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, un uomo di 80 anni è precipitato improvvisamente dal settimo piano della sala colpendo due persone, di cui non si conoscono le generalità.

Per l’80enne e una delle due persone su cui quest’ultimo è piombato non c’è stato nulla da fare. L’altra persona, scrive la Bbc, è stata portata in ospedale, dove si trova ricoverata non in pericolo di vita.

Presso l’Uppsala Konsert & Kongress hall sono arrivati anche gli agenti della polizia svedese che hanno chiuso la sala concerti ed hanno sentito le persone che avrebbero assistito alla tragedia in modo da ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dopo l’incidente, gli organizzatori della società MTLive hanno deciso di annullare l’evento. Sulla pagina Faceook della società si legge: “In questo momento non sappiamo molto, tutti sono sotto shock”.