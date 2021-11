Tommaso Zorzi e la frecciatina agli ex amici del “GF Vip”. Bufera social

Oramai è trascorso un anno dalla fine del GF Vip: Tommaso Zorzi a distanza di tutto questo tempo è tornato a parlare del programma che lo ha visto vincitore

Tommaso Zorzi è stato il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di mesi da quel traguardo, ha deciso di tornare a raccontarsi ai microfoni di Chi Magazine e di aggiornare un po’ i lettori su quella che è la sua vita ad oggi. Inevitabilmente gli è stato chiesto del programma e che rapporti ci sono con i suoi ex compagni di avventura, e Zorzi ha fatto un paio di nomi e poi ha aggiunto che: “con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, ma non ce ne sono proprio“. Frecciatina che ha colpito alcuni ex inquilini.

Tommaso Zorzi torna a parlare del GF Vip: la reazione di Enock Barwuah

Tra questi Enock Barwuah, che dopo il programma si era mostrato molto vicino a Tommaso. I due avevano instaurato un bel rapporto ed entrambi avevano rivelato di aver legato fuori dalla casa. Poi, dopo la lite tra Zorzi e Francesco Oppini, tutti gli equilibri sembrano essere del tutto cambiati. Enock, che da prima era molto più amico di Oppini, ha continuato a frequentare quest’ultimo e con molte probabilità lui e Tommaso non hanno avuto più modo di vedersi. Enock oggi sui social ha deciso di rispondere alla frecciatina con un’altra frecciatina: “La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fottono, o forse no vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo. Ne salvo pochi“.

In seguito ha aggiunto che tra questi pochi c’è Francesco, che nonostante le tante critiche che ha ricevuto, si è rivelato un vero amico sia dentro che fuori la casa.