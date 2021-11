Tradimento a Matrimonio a Prima Vista, è scandalo tra due coppie

C’è stato un tradimento tra due coppie nate a Matrimonio a Prima Vista, non se lo sarebbe mai aspettato nessuno: è scandalo.

Ispirato ad un format americano, oggi “Matrimonio a Prima Vista” è uno dei reality più seguiti anche nel nostro paese. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2016 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, e negli ultimi anni ha ottenuto un successo inaspettato. Le puntate della nuova stagione stanno andando in onda in questi giorni, regalando al pubblico colpi di scena inaspettati. Oggi parleremo di Sitara e Gianluca, una delle coppie più amate dai fans del reality: la vita della coppia ha preso una piega particolare! Scopriamo insieme cosa è successo.

Scandalo a Matrimonio a Prima Vista, c’è stato un tradimento

Sitara e Gianluca sono stati i protagonisti indiscussi della quinta edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”. Inizialmente sembrava che la loro storia d’amore avesse tutti i requisiti necessari per diventare una di quelle destinate all’eternità, ma le cose hanno preso una piega diversa una volta concluse le registrazioni del reality. Appena sono stati lasciati da soli, infatti, i due sposi non sono riusciti a portare avanti la relazione e hanno deciso di dirsi addio per sempre.

Il motivo della rottura tra Sitara e Gianluca sembrerebbe essere stata la troppa gelosia. Sitara, infatti, nonostante l’impegno dimostrato durante la partecipazione al reality non sarebbe mai riuscita a fidarsi davvero di Gianluca, sposato quando era poco più che un completo sconosciuto. Il vero colpo di scena, però, è arrivato più tardi. Sappiamo infatti che pochi mesi dopo essersi separata dal marito Sitara ha deciso di fidanzarsi con Andrea Ghiselli, un concorrente della stessa edizione del programma a cui la ragazza aveva partecipato con Gianluca.

Andrea Ghiselli era a sua volta sposato con Nicole Soria, che è rimasta a bocca asciutta. Da “Matrimonio a prima vista”, dunque, è riuscita ad uscire una coppia: non quella creata dallo staff del programma, è vero, ma comunque una coppia!