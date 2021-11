Fiammante e deliziosa, la showgirl Costanza Caracciolo scopre i suoi punti di forza e stile in una posa “unica nel suo genere”.

La bellissima modella ed ex velina di “Striscia La Notizia”, Costanza Caracciolo, affiancata da Ficarra e Picone ai suoi esordi dal 2008 al 2012, è ad oggi un’affermata attrice e conduttrice. Il suo primo spettacolo teatrale, dal titolo “Fatti Unici” e dai comici risvolti, è stato portato in scena dopo essere approdato con successo in diretta sul secondo canale Rai, nel 2016.

Oltre a prestare la sua immagine per numerose apparizioni sul piccolo schermo nel ramo pubblicitario, Costanza ha vestito i panni di co-conduttrice per la trasmissione a sfondo calcistico di “Tiki Taka – il calcio è il nostro gioco” e di concorrente per vari reality. Fra i più noti si può ricordare la sua esperienza a “Pechino Express“, o la più recente nel 2015 a “Si Può Fare”.

Leggi anche —>>> Aka7even spiazza e stravolge il suo look: il significato del suo gesto – FOTO

“Unica nei suo genere” Costanza Caracciolo posa accattivante ed outfit in pelle, è deliziosa

PER VEDERE COSTANZA CARACCIOLO “DELIZIOSA IN PELLE”, VAI SU SUCCESSIVO.