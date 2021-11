“Uomini e Donne”, la confessione che ha stupito tutti: “Mi sono innamorato”. Spiazzata Maria

“Uomini e Donne”, la confessione che ha spiazzato Maria De Filippi ed opinionisti: è parlare è qualcuno di davvero inaspettato

Sono state moltissime le novità all’interno della puntata odierna di “Uomini e Donne”. La conduttrice del fortunatissimo format ha dedicato il primo blocco agli over, soffermandosi sulla frequentazione tra Marika e Marcello, che si è interrotta proprio di recente. Inevitabili le incursioni del cavaliere Armando Incarnato, che non ha mancato di punzecchiare il suo rivale e di mettere in difficoltà la dama, rea di averlo contattato in settimana.

Successivamente, Maria ha dato spazio alle vicissitudini del trono classico, chiamando al centro studio Roberta e il corteggiatore Samuele. Lo scenario è incredibilmente mutato nel giro di pochi minuti: una confessione spiazzante ha lasciato perplessi gli opinionisti e la stessa conduttrice, che non ha potuto far finta di niente.

“Uomini e Donne”, la confessione che ha spiazzato tutti: “Mi sono innamorato”

La frequentazione tra Roberta e Samuele ha recentemente subito una battuta d’arresto. Durante la scorsa puntata, infatti, la tronista non era presente in studio a causa di Luca, il corteggiatore romano che sembra averle fatto perdere la testa. La giovane, che aveva litigato con il rivale di Samuele, ha preferito saltare la registrazione pur di raggiungerlo e provare a cercare un punto d’incontro. Samuele, che aveva scoperto la cosa in puntata, non aveva di certo nascosto la propria delusione. Solo durante l’appuntamento odierno, tuttavia, i nodi sono venuti al pettine.

“Ora ti faccio vedere la reazione che Samuele ha avuto nel camerino, e che tu non puoi aver visto“: queste le parole con cui la De Filippi ha preparato Roberta alle immagini che di lì a breve sarebbero state proiettate. Nella clip, il corteggiatore sfogava la propria delusione, lasciandosi andare ad un pianto inconsolabile. “Se lei vuole tranquillità e pace, deve scegliere me” – puntualizzava Samuele, incapace di contenere le lacrime – “Se invece vuole questi teatrini deve andare da lui“.

Il corteggiatore, esasperato, si è addirittura aperto in merito ad un argomento piuttosto delicato, inerente ai suoi sentimenti. “Non so neanche quello che provo. Credo di essermi innamorato.. non lo so!“: questo il duro sfogo di Samuele, che non riusciva a dare un nome alle emozioni che, nel corso delle ultime settimane, è arrivato a provare per Roberta. In studio, opinionisti e pubblico hanno trattenuto il fiato di fronte alla sua confessione. La tronista, visibilmente scossa, ha cercato di spiegargli la buona fede delle sue azioni: “Farti stare male era l’ultima cosa che volevo“.

Roberta, dopo aver ottenuto il ritorno di Luca in studio, può finalmente riprendere il proprio percorso con entrambi i corteggiatori. Al momento, la romana sembra più che distante dalla scelta.