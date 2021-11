“Uomini e Donne” la decisione drastica della dama: panico in studio

Uomini e Donne oggi è cominciato con un blocco dedicato a Marika e Marcello, che hanno cominciato a frequentarsi di recente. Le liti in studio non sono mancate

Uomini e Donne oggi pomeriggio è cominciato con il botto: abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra il quartetto che riguarda Ida, Armando, Marcello e Marika. Tutto è cominciato quando Ida e Marcello hanno deciso di iniziare una frequentazione, le cose tra di loro stavano procedendo a gonfie vele, fino a che non sono andati oltre il bacio e hanno deciso di chiudere la loro conoscenza. Intanto anche Armando aveva trovato una ragazza che sembrava fare al caso suo, ma anche tra di loro le cose non sono andate a gonfie vele.

Uomini e Donne, Marika prende una decisione su Marcello

Infatti Armando e Marika sono entrati in crisi quando è scesa un’altra ragazza che lui ha deciso di provare a conoscere. Nonostante non potesse lamentarsi di come le cose stavano procedendo con la bella Marika. Lei, ferita da questa sua decisione, ha deciso di ripagarlo con la stessa moneta e di cominciare a uscire con Marcello, reduce dalla fine della sua frequentazione con Ida. Questo scatena una polemica ogni volta che una di queste coppie è al centro dello studio. Dopo tanta bufera, nella puntata di oggi Marika ha deciso di chiudere la conoscenza con Marcello perché non prova attrazione fisica nei suoi confronti. Un motivo che ha lasciato molto pensare, perché il motivo della rottura tra Ida e Marcello sembra essere il medesimo che ha fornito Marika come spiegazione.

Armando, che da un po’ di puntate non si fida più di Marika, ci ha tenuto a sottolineare che non aveva dubbi. Oramai il cavaliere è convinto che la donna sia estremamente falsa.