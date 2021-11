Ultimi preparativi per il secondo Live di X Factor che andrà in onda giovedì 4 novembre. Ecco tutte le anticipazioni, tra assegnazioni e super ospite

I dodici concorrenti di X Factor si preparano a vivere una serata ricca di emozioni ma anche di forte tensione. Giovedì 4 novembre si terrà il secondo appuntamento con i Live del talent, condotto da Ludovico Tersigni. Nel corso della prima puntata gli artisti hanno avuto modo di esibirsi con i propri singoli contenuti nell’album “X Factor Mixtape Vol.2“, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per il secondo Live i giudici hanno assegnato invece delle cover ai propri cantanti. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni secondo Live X Factor: le cover dei concorrenti e il super ospite

Sono state annunciate le dodici cover che saranno eseguite dai talenti in gara, che si ritroveranno a giocarsi un posto all’interno del programma. A differenza della prima puntata al termine delle performance i due cantanti meno votati andranno al ballottaggio finale. Uno di loro dovrà abbandonare X Factor, perdendo così l’occasione di proseguire il proprio percorso.

È toccato ai quattro giudici affidare ai propri artisti i brani che andranno ad eseguire sul palco. Emma ha deciso di assegnare a gIANMARIA “Jenny è pazza” di Vasco Rossi, a Vale LP “Dove sta Zazà” di Gabriella Ferri, mentre Le Endrigo omaggeranno Raffaella Carrà con “A far l’amore comincia tu“.

Mika ha invece affidato a Niki Paris il brano “Come” di Jain mentre i Westfalia canteranno “Hey Ya!” dei Outkast e Fellow si cimenterà in “Sign of the Times” di Harry Styles. Hell Raton ha scelto di far cantare “Parole di Burro” di Carmen Consoli a Baltimora, “Sexy Back” di Justin Timberlake ai Karakaz e “Fantasma” di Linea 77 a Versailles.

Infine le scelte di Manuel Agnelli che farà esibire i Bengala Fire sulle note di “Town Called Malice” dei The Jam, Erio con “Limit To Your Love” nella versione di J. Blake e i Mutonia con “Closer” dei Nine Inch Nails.

Ospite del secondo Live sarà invece il giovane rapper Chiello che debutterà per la prima volta in televisione, portando sul palco la sua musica.

L’appuntamento con X Factor è come ogni giovedì alle 21:25 su Sky Uno e NOW Tv, il mercoledì successivo alla diretta la puntata sarà invece in chiaro su TV8.