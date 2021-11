Amadeus, la Rai cambia tutto: la decisione che nessuno si aspettava

Cambio di rotta in casa Rai. I programmi si stravolgono e la decisione coinvolge in toto Amadeus. Ecco cosa gli aspetta

La Rai cambia le carte in tavola per il proseguo della stagione e la decisione coinvolge anche Amadeus. Il noto presentatore oltre che direttore artistico, per la terza volta consecutiva del Festival di San Remo, viene investito in toto rispetto a quello che la televisione di Stato vuole fare.

Cambio di rotta per i programmi che precedono le prime serate Rai ed una decisione, che seppur ancora non confermata ufficialmente, mette in difficoltà anche la concorrenza. Per Amadeus arrivano delle belle notizie.

Amadeus e la rivoluzione: ecco cosa succede ora

Amadeus ed “I soliti ignoti” non si fermano. Continueranno ad andare avanti per tutta la stagione di Rai 1. Questa l’anticipazione lanciata da TvBlog che arriva dagli uffici dirigenziali di Viale Mazzini. Il game show condotto dal marito di Giovanna Civitillo piace molto agli italiani, funziona e mette in seria difficoltà la Mediaset che con “Striscia la notizia” non riesce a stare al passo con la competizione degli ascolti.

Negli intenti della Rai c’era, infatti, la volontà di portare sul piccolo schermo “Affari Tuoi”, programma che è stato messo del tutto da parte visto il grande successo che “I soliti ignoti” stanno riscuotendo. La televisione di Stato non vuole rischiare e quindi ha deciso di continuare a puntare su “un cavallo sicuro”.

In questo modo risparmierebbe, secondo le anticipazioni di TvBlog, e non poco. Allestire un nuovo studio, pagare autori e tutti quelli che ruotano intorno alla realizzazione della nuova edizione di “Affari tuoi” sarebbe una spesa non da poco e pare che al momento la Rai non possa permetterselo. Ecco che così si risparmia e si continua ad andare a colpo sicuro su Amadeus.

Un piccolo cambiamento però sul programma che si basa sulle identità nascoste ci sarà. Presto potrebbe dire addio ai concorrenti Vip e alle vincite destinate alla beneficienza. Una soluzione questa che era stata adottata nei mesi difficili della pandemia e che è stata ripetuta anche all’inizio della nuova stagione.

Da dicembre però Amadeus potrebbe tornare a giocare con i concorrenti Nip ed in particolare con delle coppie di concorrenti, forse parenti tra loro.