Ambra Angiolini dimentica Allegri? La FOTO con il ballerino insospettisce

Ambra Angiolini inizia a voltare pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Max Allegri. Lei si distrae così

È stata una delle storie d’amore più seguite degli ultimi anni e anche la fine, non felice, ha occupato tutte le prime pagine dei giornali e dei siti di gossip.

Ambra Angiolini ha chiuso definitivamente con Max Allegri dopo la scoperta del tradimento da parte del Mister con un’altra donna. Il ct della Juve si è dimostrato un vero latin lover, qualcosa che sapevano tutti tranne la sua compagna che si è trovata a dover rivoluzionare la sua vita e a dover fare i conti con la stampa ed i pettegolezzi.

Ed ora? Pare che l’attrice abbia ricominciato da sé stessa e forse accanto ad un altro uomo.

Ambra Angiolini volta pagina, ecco come dimentica Allegri

Ambra Angiolini di nuovo innamorata? Forse è ancora presto per dirlo ma c’è una foto che non è certo passata inosservata al pubblico che la segue e agli attenti osservatori dei personaggi dello spettacolo.

Ambra vuole ricominciare e lo vuole fare da sé, in primis. Cerca di guardare avanti, essere propositiva e diversi sono stati, in questi giorni, i video in cui ride e scherza in radio prima e dopo il suo programma su radio Capital.

Lo fa leggendo il libro di una delle donne che per prima si è schierata in suo favore dopo la consegna da parte di “Striscia la notizia” del tapiro, Selvaggia Lucarelli. Si tratta di “Crepacuore” che racconta la vicenda personale della giornalista, da sempre attenta alle donne che sono vittima di uomini.

Infine, la foto con un uomo che forse nessuno si aspettava. È spuntata tra le Instagram Stories lasciando tutti a bocca aperta. Ambra serena e sorridente è insieme al ballerino e coreografo Luca Tommassini. A corredo dello scatto l’attrice ha scritto, a scanso di equivoci: “Sei il mio primo e unico finto fidanzato”.

Insomma come a dire “siamo solo amici” ma per molti la sintonia si avverte e anche quel pizzico di complicità che non guasta. Da questo rapporto potrebbe nascere qualcosa di più? Che sia l’inizio di qualcosa di bello? Staremo a vedere.