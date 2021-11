“Amici”, un allievo si dichiara a Giulia Stabile: la reazione della ballerina

È accaduto nel corso della registrazione dell’ultima puntata di “Amici” che vedremo domenica 7 novembre. Un allievo della scuola ha dichiarato il suo interesse per la ballerina professionista

Come ogni settimana sono state diffuse le anticipazioni riguardo la registrazione della puntata di Amici che il pubblico avrà modo di vedere domenica 7 novembre. Tra esibizioni, discussioni e ospiti, a catturare l’attenzione è stato un momento particolare dedicato agli allievi della scuola e che ha coinvolto anche Giulia Stabile. La vincitrice dell’ultima edizione è entrata a far parte del cast come ballerina professionista e come tale ha modo di passare del tempo con i ragazzi in sala. Nel corso della puntata è stato svelato un apparente interesse nato proprio da parte di uno di loro.

“A Mattia interessa Giulia”: la reazione della ballerina non si fa attendere

Nel corso della puntata è stato chiesto agli allievi di raccontare in anonimo qualcosa sui propri compagni. I pensieri espressi sono stati successivamente inseriti all’interno di alcuni palloncini e letti dinnanzi al pubblico e ai professori.

Maria De Filippi, in procinto di leggere il palloncino riguardante il ballerino Mattia, ha chiamato sul palco proprio Giulia Stabile. Alla ballerina, inizialmente confusa, è stato chiesto di leggere il contenuto.

“A Mattia interessa Giulia Stabile“, recita il biglietto. Una dichiarazione inaspettata che ha scatenato immediatamente imbarazzo ma altrettanta curiosità. Sebbene l’allievo abbia voluto specificare di provare interesse apprezzandola soprattutto come ballerina, la professionista ha voluto mettere le cose in chiaro.

Giulia Stabile ha stroncato qualsiasi tipo di discorso, affermando fiera di essere “felicemente fidanzata e innamorata“. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, esplodendo in applausi e urla. La ballerina è infatti legata sentimentalmente al cantautore Sangiovanni e la coppia è sostenuta e amata da milioni di fan.

I due si sono conosciuti e innamorati proprio nel corso della scorsa edizione di Amici, sebbene inizialmente proprio Giulia avesse dichiarato il suo interesse per il ballerino professionista Sebastian. La storia si ripete quindi, ma a parte invertite. Mattia troverà l’amore all’interno della classe proprio come è accaduto alla giovane?

Sangiovanni può comunque dormire sonni sereni, la sua Giulia non ha esitato nel dichiarare pubblicamente il suo amore e la sua fedeltà davanti a un potenziale pretendente.