Anna Tatangelo non sbaglia mai un colpo sui social network: nel video postato tra le stories, la camicetta si apre nel punto giusto.

Anna Tatangelo, in queste prime serate fredde di autunno inoltrato, continua a far salire la temperatura nel mondo dei social network con contenuti che fanno rabbrividire proprio tutti. La cantante, con un fisico sempre più esplosivo e con una bellezza che non ha eguali nel pianeta, continua a regalare fotografie da incorniciare e video stupefacenti.

Gli 1,8 milioni di followers, ogni giorno, hanno diversi motivi per sorridere. Questa sera, ad esempio, la nativa di Sora ha pubblicato un video in cui vuole scherzare con i suoi fan. L’inquadratura è magnifica mentre la camicetta si apre come al solito nel punto giusto.

Anna Tatangelo, la camicetta si apre sempre nel punto giusto: zoom inevitabile

Per vedere il meraviglioso video della Tatangelo, vai su successivo.