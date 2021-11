Anna Tatangelo e lo sfogo sui social: “Mi fermo qui”

Anna Tatangelo torna al centro del gossip, c’è qualcosa di irrisolto tra lei e Gigi D’Alessio: ecco cosa è successo

E’ passato un anno da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno deciso di separarsi e prendere due strade diverse. La loro storia è stata speciale, dal loro amore è nato il figlio Andrea che tra poco diventerà fratello maggiore.

A quanto pare, infatti, il cantante partenopeo aspetta un bambino dalla nuova compagna Denise, una su grande fan che ha appena compiuto ventinove anni e della quale sembra molto innamorato.

Anna Tatangelo, come ha reagito alla notizia

Denise e Gigi D’Alessio aspettano un bambino e la notizia è uscita allo scoperto grazie a delle riviste di gossip che hanno paparazzato la giovane fidanzata per la prima volta ad Amorilandia, la villa in Olgiata del cantante partenopeo.

Più tardi è poi arrivata la foto sul profilo Instagram di Denise con la pancia. Lo scoop non è passato di certo inosservato e la stessa Anna Tatangelo ha commentato la notizia in una puntata di “Verissimo”, quando è stata ospite di Silvia Toffanin.

Poi le sue parole in un post su Instagram: “Farò sempre di tutto per vederlo sorridere e mi fermo qui – facendo riferimento al piccolo Andrea – proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per proteggere i bambini”.

La Tatangelo ha fatto capire che avrebbe preferito ricevere la notizia della gravidanza dal suo ex così da tutelare e proteggere ancora una volta suo figlio dalle voci e dal gossip.

Anche la cantante e giudice di “All togheter now” sembra essersi rifatta una vita dopo la separazione, si è fidanzata ufficialmente con il collega Livio Cori. Sulla loro relazione, però, nessun particolare. A quanto pare la Tatangelo preferisce rimanere in disparte e non dare luogo a gossip infondati.