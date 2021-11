Annalisa alza la temperatura su Instagram con uno scatto ad alto tasso di seduzione. La posa è provocante, lo sguardo irresistibile: fan in delirio

Sulla cresta dell’onda del successo, Annalisa si trova nel punto più alto della sua sfavillante carriera, iniziata nel lontano 2010 sul palco diel talent show “Amici“. Sono 7 gli album pubblicati dalla cantante, che colleziona numerosi premi e importanti collaborazioni. Il 2021 consolida la sua posizione tra gli artisti più importanti del panorama italiano, con il singolo estivo “Movimento lento“, featuring Federico Rossi, che ad oggi registra su YouTube 36 milioni di visualizzazioni.

Segue la pubblicazione del brano “Eva + Eva” con Rose Villain, per l’irresistibile complicità tra due personalità femminili estremamente forti. L’ultima notizia, condivisa dalla stessa cantautrice su Instagram, è l’ennesima conferma del suo straordinario talento: è stata selezionata da David Guetta in rappresentazione dell’Italia nel suo nuovo progetto internazionale “Family“.

L’entusiasmo degli utenti è incontenibile, il cui numero è in costante crescita sulla pagina Instagram della cantautrice. Conta 1,6 milioni di followers, che stupisce a colpi di post seducenti e pose ammiccanti. Proprio come l’ultima, che con sguardo profondo infiamma il web.

Annalisa, calice di vino e sensualità travolgente

Le labbra tinte di rosse, la luce soffusa, il calice di vino in primo piano: l’ultimo post di Annalisa svela ai fan la sua pausa relax. “Cuore che rimbalza in petto come le maracas” è l’autocitazione del singolo del momento “Eva + Eva” in collaborazione con Rose Villain, che riassume la reazione dei fan alla sua ammaliante visione.

Gli occhi grandi sono in primo piano e splendono di azzurro vivo, mentre si stende verso l’obiettivo posando la fronte sulla mano. Lo scatto della sua spettacolare bellezza conquista il web, travolto dalla sofisticata sensualità sprigionata dalla posa intrigante ed elegante allo stesso tempo. Sguardo magnetico, bocca socchiusa, la cantautrice alza la temperatura sul social per l’estasi dei followers, che non hanno via di fuga al suo irresitibile fascino.

Ipnotizzati dalla perfezione dei suoi lineamenti, gli utenti condividono la loro devozione nei commenti al post esplosivo, di cui colgono ogni dettaglio. “Il vinello sempre presente” commenta qualcuno, ma il parere comune è uno solo: “La Bellezza“.