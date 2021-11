Un’eleganza senza banalità quella esibita dalla soubrette Antonella Mosetti, soltanto in pelliccia sarà come un sogno per tutti i suoi fan.

Beniamina di “Non E’ La Rai” nel corso dei primi anni ’90, nonché esatto periodo relativo ai suoi esordi televisivi, la showgirl romana, Antonella Mosetti, dopo essere stata ospitata nella serata di ieri, mercoledì 3 novembre, al talk show in seconda serata di “Zona Bianca“, condotto da Giuseppe Brindisi, quest’oggi avrebbe conservato un’ulteriore sorpresa da mostrare al suo pubblico social.

Ex gieffina e giurata ad “All Together Now“, la nata sotto il segno del Leone sta ricoprendo attualmente il ruolo di iperattiva opinionista in Mediaset, deliziando con la sua presenza i telespettatori del celebre salottino “Live – Non è la d’Urso“. In mattinata, però, la soubrette ha colto l’occasione per rivelare tutti i dettagli di questa sua ultima novità. Subito definita come “un sogno“. Scopriamo di cosa si tratta.

“Mi sei piaciuta tanto” Antonella Mosetti solo in pelliccia fa sognare: sexy come poche

