Arisa ed il proseguo di “Ballando con le Stelle”: ecco cosa ha deciso il medico per lei dopo l’infortunio. Gli aggiornamenti

Arisa ha fatto preoccupare i suoi fan e tutti coloro che seguono “Ballando con le stelle”. La cantante che da insegnante della scuola di “Amici” è passata ad allieva nel talent di Milly Carlucci, sta dimostrando di essere veramente brava con performance che piacciono al pubblico e alla giuria.

Una sintonia quella nata con il suo maestro, Vito Coppola che è palpabile, sul palcoscenico come anche dietro le quinte tanto che c’è chi insinua che tra i due possa nascere qualcosa. C’è stato per Arisa però un piccolo incidente di percorso. Per lei un infortunio che mette a rischio la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. Ora cosa succede?

Arisa e “Ballando con le stelle”: la diagnosi del medico

Arisa deve lasciare “Ballando con le Stelle”? È la domanda che si sono fatti tutti dopo l’ultima puntata del talent di Rai 1. La nota cantante ha ballato, infatti, con una fasciatura al piede in attesa della diagnosi del medico.

Ora il referto che tutti aspettavano è arrivato e Arisa l’ha comunicato tramite le sue Instagram Stories. In una serie di video la lucana ha chiarito come sta e cosa le ha detto il medico. “Frattura secondo metatarso da stress” questa la diagnosi per la cantante di “Sincerità”.

E adesso cosa succede per lei? Tutti i suoi fan possono restare tranquilli. Arisa rimane in gara e non abbandonerà il programma di Milly Carlucci del sabato sera. Nelle Stories successive, infatti, proprio lei ha mostrato gli allenamenti e le prove per l’esibizione della prossima puntata di “Ballando con le stelle” insieme al suo maestro Vito Coppola.

Non sarà certo nel pieno della sua forma fisica la cantante ma si esibirà ugualmente come ha già fatto sabato scorso incassando, per altro, il favore della giuria che per lei ha avuto belle parole. Per molti, infatti, Arisa e Vito Coppola potrebbero anche essere i prossimi vincitori di “Ballando con le stelle”.

Su di loro poi si alimenta il gossip, non solo sui giornali ma anche in studio. Selvaggia Lucarelli ha stuzzicato Arisa dopo l’esibizione. Lei un po’ in imbarazzo ha cercato di glissare sull’argomento.