Aurora Ramazzotti rivela: “Sì, morirò in questo modo”. Il VIDEO

Aurora Ramazzotti si lascia andare ad una dichiarazione inaspettata: i fan, di fronte al suo annuncio, hanno trattenuto il fiato

Nonostante “Mistery Land” sia stato sospeso a causa dei bassi ascolti, Aurora Ramazzotti non si è affatto persa d’animo. La conduttrice, per tutta l’estate, ha lavorato al format ideato assieme ad Alvin, non mancando di condividere con i fan l’entusiasmo per questa sua nuova esperienza. Sfortunatamente, al termine delle prime due puntate, i vertici del Biscione hanno dovuto stoppare la messa in onda del programma.

Il format, stando alle recenti dichiarazioni, verrà nuovamente proposto al pubblico in futuro, ma con una formula completamente rinnovata. Aurora, che attualmente non ha alcun impegno televisivo da portare avanti, si è lasciata andare ad un’esternazione che ha travolto il pubblico.

