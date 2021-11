Eleonora Daniele non sta più nelle pelle, ha fatto un incontro che le ha cambiato la giornata. Tutti i dettagli

Siamo soliti seguirla su Rai 1 alla guida del programma “Storie italiane”, una trasmissione che negli ultimi anni sta riscuotendo molto successo tra racconti di fatti di cronaca e approfondimenti.

Eleonora Daniele ha portato ottimi risultati grazie alla sua bravura e al suo talento. La giornalista riesce ad entrare nelle case degli italiani con il suo carisma ed eleganza, lasciando sempre il segno.

GUARDA QUI>>Ambra Angiolini dimentica Allegri? La FOTO con il ballerino insospettisce

Eleonora Daniele, mai vista così sensuale – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

GUARDA QUI>>Carolina di Monaco, è guerra aperta: per lei e famiglia il peggior epilogo

Ogni mattina Eleonora Daniele sfoggia outfit eleganti ma sempre casual, per rimanere in tema alla trasmissione che conduce. E’ solita indossare tailleur e completi, senza mai andare troppo oltre.

Ieri sera, invece, è stata ospite ad un evento di beneficienza dove si è mostrata sensuale come non mai. Su Instagram ha postato una foto in cui si nota il suo vestito lilla che mette in risalto tutte le sue forme. I capelli sono sciolti e il trucco sobrio.

Accanto a lei due persone molto importanti, così li presenta ai fan: “Questa sera con Patrick Renault, ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede, e con Annamaria Pollak presidente dell’associazione #laruotainternazionale , per un evento benefico”.

In tanti hanno lasciato commenti come: “Complimenti, bellissima come sempre” e poi ancora “Sei una grande professionista”, qualcun altro aggiunge cuori e applausi per la conduttrice.

Per Eleonora Daniele le novità non sono finite, è in uscita il suo libro intitolato Quando ti guardo negli occhi, che tratta il tema dell’autismo ed in particolare ricorda suo fratello Luigi.

La Daniele è una garanzia per la Rai che non la molla, anzi la conferma stagione dopo stagione. Con lei i risultati si vedono e il pubblico non può fare a meno di seguirla, ammirarla, sostenerla e supportarla.