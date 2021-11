Bianca Guaccero non ci sta, ha deciso di parlare e mettere i puntini sulle i. La conduttrice tuona dura e il pubblico le da man forte.

Bianca Guaccero è la bella conduttrice del fortunato programma in onda su Rai 2, “Detto Fatto”, nato con la collega napoletana Caterina Balivo. La Guaccero fin da bambina è stata attratta dal mondo dello spettacolo, dopo la maturità ha iniziato a muovere i primi passi come modella, fotomodella, attrice e poi l’esordio nel piccolo schermo come presentatrice.

Negli anni l’abbiamo vista crescere, perfezionarsi, diventare una persona di famiglia. Tutti i giorni entra nelle case degli italiani con educazione, leggerezza e positività. Il pubblico la ama, la sostiene e la segue sempre con grande entusiasmo, soprattutto ora che ha detto la sua in marito ad una gravosa vicenda.

Cosa succede in casa Rai? La Guaccero dice la sua senza peli sulla lingua

La conduttrice Bianca Guaccero da alcune settimane è sotto i riflettori mediatici per una vicenda che sembra essere stata inventata di sana pianta da rumors troppo fantasiosi. Inizialmente si era ipotizzato che Bianca dovesse lasciare il suo poso a “Detto Fatto” alla collega Alessia Marcuzzi, visti gli ascolti altalenanti e mai costanti.

Il cambio di conduzione ha destato qualche sospetto dal momento che come sappiamo la Marcuzzi ha detto addio al suo lavoro quest’estate preferendo dedicare le sue energie alla famiglia.

In questi giorni la Guaccero ha taciuto sulla vicenda, ma ora non è riuscita a star zitta e stamattina ha affrontato a muso duro la situazione: “E adesso parlo io… e stavolta lo faccio sul serio… in queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete… notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti… scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop…” comincia così il suo lungo post la conduttrice Rai.

E continua: “…il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete… purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita.”

Bianca non menziona mai la sua collega Alessia, si limita a dire la sua e a chiarire la posizione del programma e conclude scrivendo: “…Nel nostro caso una squadra fantastica, che io difenderò sempre in prima linea”.

Ad aggiungere il carico da undici i fan, che le hanno dato man forte sottolineando le sua notevole professionalità ed educazione.