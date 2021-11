“Brava”, Adriana Volpe fisico mozzafiato: in tuta è strepitosa – FOTO

Adriana Volpe non perde occasione di seguire il suo programma preferito, su Instagram condivide con i fan la sua passione

Adriana Volpe è un noto volto della Rai che per anni ha condotto “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. Da tutti conosciuta per il suo talento e classe che l’hanno sempre contraddistinta, nonostante non sono mancate persone a metterle il bastone tra le ruote.

Attualmente è impegnata con il programma “Grande fratello vip” dove per la prima volta mostra il suo lato da opinionista.

GUARDA QUI>>Arisa deve lasciare “Ballando con le Stelle”? La diagnosi del medico spiega tutto

Adriana Volpe, sorriso e scollatura da urlo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

GUARDA QUI>>“Yara” in arrivo su Netflix, è botta e risposta tra famiglia e produttore

Seguita da quasi cinquecentomila follower, Adriana Volpe non perde occasione di pubblicare scatti e video di alcuni momenti delle sue giornate. Per ogni puntata del “Grande fratello vip” sfoggia i suoi outfit strepitosi.

Non solo, anche quando è a casa non rinuncia a seguire gli avvenimenti del reality che sembrano non finire mai. Infatti, i concorrenti non smettono di sorprendere il pubblico tra lacrime, risate, amori, liti.

L’opinionista si gode lo spettacolo direttamente dal divano, indossando la tuta da ginnastica con una scollatura che non passa inosservata. Ha uno sguardo solare e sereno e sul post scrive: “Anche oggi comoda sul mio divano a guardare il live del #gfvip. Ma quanto sono belli i divani della casa? – ha aggiunto – Non solo emozioni, lacrime e sorprese al Grande Fratello ma anche tanti attimi di divertimento”.

“Sei una delle poche opinioniste che fa il suo lavoro e segue gli inquilini. Sei una donna intelligente e attenta. Coraggiosa e con carattere. Brava!”. Ha aggiunto qualcuno.

A quanto pare Adriana Volpe sta facendo colpo e ai fan sembra piacere il suo modo di fare e di rivolgersi ai concorrenti. Alfonso Signorini avrà fatto la scelta giusta? Per il momento solo feedback positivi per l’opinionista, non ci resta che attendere ulteriori dettagli al riguardo.