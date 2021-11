Caterina Balivo lo confessa: “Lo amo…” Il marito non c’entra – FOTO

La favolosa ex modella italiana Caterina Balivo ha reso partecipi i suoi fan del suo ultimo viaggio a Dubai, negli Emirati Arabi.

La splendida presentatrice televisiva si è superata con il suo ultimo IG post da sogno: esso si compone di una carrellata di dieci foto, che ripercorrono la sua ultima vacanza a Dubai, negli Emirati Arabi.

Nella didascalia la bella quarantunenne ha scritto: “Amo rivedere tutte le foto e i video dopo un viaggio, una gita o anche solo di un momento felice”. E ancora: “E mi piace condividerlo con voi”.

Tra i commenti degli utenti spiccano quelli di due personaggi famosi del mondo dello spettacolo: si tratta della fantastica blogger, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice Chiara Maci (che le ha scritto: “Che meraviglia”) e del noto conduttore radiofonico Pippo Pelo, che ha commentato il post in modo super ironico: “Balivo in the desert! Yeah”.

Caterina Balivo è bella come il sole. Un fan: “Posti incantevoli.. ancora di più con la tua presenza!” – FOTO

Nella prima foto che compone il post, la meravigliosa influencer viene immortalata in piedi, mentre sta camminando con il volto girato verso la sua destra e la bocca semiaperta, come se stesse per sorridere.

Caterina indossa un paio di occhiali da sole neri, un paio di sandali dorati ed una tutina intera dalla fantasia tartan, che presenta un’ampia scollatura, due taschine e dei colori piuttosto neutri.

Il post è stato un successone ed ha ottenuto tantissimi mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Posti incantevoli.. ancora di più con la tua presenza!“; “Hai un potere speciale: in ogni tua foto arrivi all’anima”; “Troppo bona: più invecchi e più diventi esagerata”; oppure “Meraviglia assoluta”.

Non c’è dubbio: Caterina Balivo ha rubato il cuore a tutta Italia!