Claudia Rivelli arrestata, Ornella Muti non ci sta e sbotta: “Incredibile equivoco”

L’attrice intervistata sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sorella Claudia ha spiegato il suo punto di vista su quanto accaduto. Per lei è tutta una farsa.

Sembra una vicenda assurda ma c’è anche Claudia Rivelli, 71 anni, attrice e sorella di Ornella Muti, tra i 39 arrestati nell’ambito dell’operazione condotta dai carabinieri del Nas a Roma e rivolta a seguire il traffico di droghe sintetiche acquistate dall’estero sul dark web.

L’operazione coordinata dal procuratore aggiunto della Capitale Giovanni Conzo, ha disposto per Claudia e altre dieci persone gli arresti domiciliari mentre per le restanti 28 persone sono scattate le manette. Già lo scorso 15 settembre la donna era stata accusata per direttissima dopo che gli agenti di Fiumicino avevano trovato nella sua casa romana tre flaconi di Gbl, la cosiddetta “droga dello stupro”.

Ornella però non ci sta più a vedere la sorella accusata ingiustamente, a suo dire, ecco perché ha rilasciato un’intervista in cui spiega il suo punto di vista su quanto accaduto.

Ornella Muti difende la sorella, “Lei è un’anima ingenua…”

Il capo di imputazione che è stato rivolto a Claudia Muti così recita: accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti poiché “illecitamente dall’Olanda, con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione ’shampoo‘ in modo da trarre in inganno la dogana”.

Intervistata da Oggi, Ornella ha dato la sua versione dei fatti che le sembrano tutto eccetto che una premeditazione lucida da parte dell’amata sorella.

“Mia sorella è la persona più dolce e ingenua che io conosca. Una donna naïf incapace di distinguere persino uno spinello da una sigaretta”, confessa Ornella.

“Claudia è da sempre una sognatrice e priva di ogni qualsivoglia malizia. Vive in un mondo tutto suo fatto di pittura, contemplazione e amore. Soprattutto per il figlio che vive a Londra, a cui è legata da un rapporto simbiotico per il quale darebbe la sua stessa vita. Sono certa che tutto questo incredibile equivoco lascerà spazio presto alla verità”.

Si attendono aggiornamenti sullo sviluppo della vicenda che sta riempiendo al momento le pagine di cronaca proprio per via dei nomi illustri coinvolti, sono in molti a sperare che sia davvero un grosso equivoco.