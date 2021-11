Claudia Ruggeri, posa frontale e sorriso malizioso: la FOTO sprigiona pulsioni proibite 

Claudia Ruggeri, la showgirl nella sua ultima foto appare più lucente che mai. Il web è già in visibilio per la splendida visione.

Ha di recente cambiato look, proponendo un caschetto corto. Un taglio studiato appositamente per lei e che le sta particolarmente bene, rendendola ancora più sexy. Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, la showgirl che sta facendo impazzire gli italiani con le sue curve stratosferiche.

Dopo una stagione estiva fatti di scatti in costume, il web deve ancora riprendersi davanti a cotanto spettacolo; adesso Claudia propone foto che non la vedono in costume ma sempre in outfit che tolgono il fiato. E non stupisce quindi perché il milione di followers la inondi di emoji a forma di cuore e dichiarazioni peccaminose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carolina di Monaco, è guerra aperta: per lei e famiglia il peggior epilogo

Claudia Ruggeri, più lucente che mai: tutti gli occhi su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Regina Elisabetta, il giallo sulla sua salute si infittisce: quel gesto che spiazza l’Inghilterra

Stile casual, comodo ma di tendenza…Claudia Ruggeri indossa una tuta con tanto di felpone e sneakers bianche. Viso truccato e capelli impeccabili. Come si vede dalle storie, la stessa si trova negli studi Mediaset e si è dedicata una sessione di trucco e parrucco. Lei è bellissima e certamente quella posa frontale verso l’obiettivo e lo sguardo la rendono intrigante perché evidenzia una certa sicurezza.

I commenti sono tantissimi, tutti di apprezzamento verso la Ruggeri. C’è chi ammette di vederla sempre più bella, come un fiorire costante “Ma quanto me piace sta pischella ♡ sempre più unica e bella”. Altri affermano che sia sempre bella a prescindere dagli outfit scelti. Qualche appassionato del “Grande Fratello VIP” invita infine Claudia ad intervenire contro la cognata (Sonia Bruganelli) “Tua cognata non si sopporta al GF con la sua protezione a Soleil”.

Numerose le storie postate, esilaranti quelle insieme a Laura Cremaschi; le due si lasciano andare in un simpatico siparietto. Una gag ben riuscita che mette in risalto anche la forte ironia di Claudia, mostrando di essere non solo bella e passionale, ma tanto simpatica. Cosa chiedere di più ad una donna così?