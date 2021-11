Elodie e Marracash si sono lasciati? C’è un altro uomo

Potrebbe esserci un altro uomo nella vita di Elodie, che sembra essere giunta alla fine della sua relazione con il rapper Marracash.

Se Elodie si è fatta conoscere solo negli ultimi anni, il nostro pubblico avrà sicuramente ben chiaro chi sia Marracash. Il rapper, uno dei più famosi e apprezzati nel panorama musicale italiano, è stato a lungo fidanzato con la cantautrice romana, ma oggi la loro storia sembra essere giunta alla fine. Eh già: la coppia sembra aver deciso di infrangere i cuori di tutti i loro fans, che da anni li supportano e ammirano insieme, e il motivo potrebbe essere stato l’arrivo di un uomo nuovo nella vita di Elodie.

Elodie e Marracash ai ferri corti, nella vita di lei potrebbe esserci un altro uomo

Pochi giorni fa Elodie è stata fotografata dai paparazzi in compagnia di Davide Rossi, modello e manager della grande firma Armani. I due stavano uscendo insieme dal grattacielo di extra lusso dove vive Diletta Leotta, loro amica, che a quanto pare li aveva invitati a casa per trascorrere insieme una piacevole serata tra amici. Nelle foto Elodie indossa un abito nero con due lunghissimi spacchi e appare come sempre sexy e sensuale; si innervosisce, però, quando nota la presenza dei fotografi troppo vicini a loro. Il fatto che la cantante sia scappata via in taxi non appena abbia notato i paparazzi fa pensare che non sia ancora pronta a rendere pubblico il suo rapporto con Davide Rossi, qualunque esso sia.

Nonostante la rottura con Marracash la vita di Elodie sembra procedere a gonfie vele. Non solo è piacevolmente accompagnata da amici e uomini raffinati, ma la sua musica spopola in radio: il suo nuovo singolo “Vertigine” è un vero e proprio hit. La cantante ha ottenuto l’approvazione del pubblico anche nel ruolo di conduttrice de Le Iene, e sappiamo che tra poco la vedremo al cinema nel ruolo della protagonista del film “Ti mangio il cuore”.

Né Elodie né Marracash hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche a proposito della presunta rottura, per cui non è il caso di affrettarsi a voler vedere la cantante con un altro uomo.